Anna Lewandowska to obok Ewy Chodakowskiej jedna z najpopularniejszych Polek w świecie rodzimego fitnessu. Żona Roberta Lewandowskiego nieustannie zachęca do uprawiania sportu i zdrowego trybu życia i co jakiś czas organizuje wspólne treningi. Jedno z takich wydarzeń 5 kwietnia odbyło się we Wrocławiu. Na miejscu pojawił się jeden z naszych redaktorów. Podczas spotkania Anna Lewandowska wyjawiła pewną informację o swoim partnerze.

"Healthy Day" Anny Lewandowskiej z pierwszej ręki. Trenerka wyjawiła, co różni ją z mężem

"Healthy Day" Anny Lewandowskiej odbył się w KGHM Ślęza Arena we Wrocławiu. Była to wyjątkowa okazja, aby nie tylko poćwiczyć z trenerką, ale także zrobić sobie wspólne zdjęcie czy zdobyć autograf. Jak zapowiadano, dzień z Anną Lewandowską to także okazja do wysłuchania wykładu trenerki. Nasz redakcyjny kolega Norbert Żyła wybrał się na trening z Lewandowską, więc wiemy z pierwszej ręki, jak wyglądało to wydarzenie. Jeszcze przed rozpoczęciem wspólnych ćwiczeń Anna Lewandowska zwróciła się do zebranych ze sceny. Opowiedziała kilka anegdotek i rozmawiała z osobami obecnymi na sali. Poruszyła m.in. temat wykonywania różnych czynności w pojedynkę. Lewa przyznała, że nie lubi robić rzeczy sama i woli mieć wokół siebie ludzi. Niespodziewanie trenerka wyjawiła, jaki w tym aspekcie jest jej mąż.

To mnie różni z moim mężem. Mój mąż ma kontakt pięcioma osobami, a ja pięćdziesięcioma

- wyznała Lewandowska. Jedna z kobiet obecnych na spotkaniu stwierdziła, że jeśli uczestniczy się w takim evencie samemu, to jest większa szansa na poznanie nowych ludzi. Lewa podkreśliła, że podobnie miała z zajęciami swojej ukochanej bachaty. - Tam non stop poznajesz ludzi - dorzuciła. Jak się okazuje, na treningu zjawili się także ludzie ze szkoły tańca, którzy trenują bachatę. - Dzisiaj wieczorem będziemy tańczyć - zapowiedziała Lewa.

Ile kosztuje trening z Anną Lewandowską?

Jaki jest koszt wzięcia udziału w "Healthy Day" organizowanym przez Annę Lewandowską? Jest kilka opcji pakietów cenowych - standard (299 zł i 9,97 zł opłaty systemowej) lub premium (399 zł i 12,97 zł opłaty systemowej). W droższej opcji oprócz podstawowego udziału w całodniowym evencie i zestawu produktów od Lewandowskiej kupujący zyskują także m.in. pierwszeństwo podczas zdjęć z Anną oraz dostęp do aplikacji treningowej na 180 dni.