Na początku kwietnia Sandra Kubicka spakowała walizki i wraz z synem oraz mamą ruszyła na lotnisko. Influencerka zdecydowała się na wylot z Polski - udała się do Dubaju, który jest obecnie popularnym kierunkiem wybieranym przez polskich turystów. Jak relacjonowała celebrytka, 11-miesięczny Leonard świetnie zniósł lot. Syn Kubickiej i Barona ma za sobą już kilkanaście podróży samolotem! Obecnie modelka odpoczywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale już wie, że po powrocie do Polski nie będzie mogła zamieszkać w swoim domu. Wyjawiła powody.

Sandra Kubicka nie będzie mogła wrócić do swojego domu! Wyjaśniła, o co chodzi

Dubajska sielanka Kubickiej niestety się kończy. Jej mama musi wrócić do kraju. Gwiazda chciała nawet zostać dłużej, ale obawia się samotnego lotu z synem. 5 kwietnia celebrytka wyjawiła, że powrót do Polski nie będzie łatwy. Wszystko przez fakt, że nie będzie mogła zamieszkać w swoim domu. Jak się okazuje, trwa tam remont, a influencerka będzie zmuszona do wynajęcia mieszkania. - Myślałam o tym, ale boję się tego sześciogodzinnego lotu sama z Leosiem, który jest hiperaktywny, więc wrócę razem z nią, a szkoda, bo i tak w domu nie mogę być - zaczęła opowiadać na InstaStories. - Jest remont. Jest taka pylica na chacie, że po prostu byłoby to nieodpowiedzialne, aby być z dzieckiem w domu. Także wrócę do zimna i będę w obcym mieszkaniu albo hotelu, zobaczę - rozprawiała Kubicka. Wspomniała również, że ma plany, by ściągnąć rodzinę do Dubaju na Wielkanoc, co zapewne oznaczałoby, że Leonard spędzi święta bez taty.

Sandra Kubicka zabrał kilkunastomiesięcznego syna na pokład samolotu. Fani podzieleni

Post ze zdjęciem z synem w samolocie, który z okazji wyjazdu opublikowała Kubicka, spotkał się z wieloma komentarzami. Fani doceniali, że influencerka pokazuje Leonardowi świat. "To jest doskonałe podejście, my też z córką podróżujemy, odkąd się urodziła i ona teraz kocha podróże tak jak my", "Super. Pokazanie świata dziecku to coś pięknego" - czytamy pod wpisem. Pojawiały się głosy niezadowolenia. "I tak nic nie będzie pamiętać i tylko się dzieciak wymęczy", "Dziecko czuje się najbezpieczniej w domu, nie potrzebuje non stop wyjazdów do szczęścia" - twierdzili inni obserwatorzy.