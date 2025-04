Tomasz Jakubiak we wrześniu ubiegłego roku wyjawił, że zmaga się z rzadkim rakiem jelita i dwunastnicy. Juror programu "MasterChef Nastolatki" w mediach społecznościowych dzieli się z fanami postępami w leczeniu, w ramach którego m.in. przez pewien czas przebywał w klinice w Izraelu. Chętnie wchodzi w interakcje z obserwatorami, jednak nieoczekiwanie zamilkł. Ostatni post pojawił się na jego Instagramie 21 marca. Fani zaczęli się zastanawiać, co u niego słychać. Żona kucharza postanowiła pokazać, jak spędzają czas.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Szelągowska o braku Tomasza Jakubiaka w "MasterChef Nastolatki". Stacja bardzo się postarała

Tomasz Jakubiak zniknął z sieci. Jego żona uspokoiła fanów tym zdjęciem

Tomasz Jakubiak cały czas skupia się na leczeniu i rehabilitacji. Nie ukrywa, że ogromną motywacją do działania są dla niego ciepłe słowa nie tylko od fanów, ale i znajomych z branży. Może liczyć na wsparcie Doroty Szelągowskiej czy Michela Morana, ale i gwiazd znanych z "Pytania na śniadanie". Żona kucharza opublikowała jego zdjęcie. Na najnowszym kadrze widać Tomasza Jakubiaka na spacerze w otoczeniu przyjaciół - w tym gronie pojawili się Tomasz Tylicki wraz z ukochaną Aleksandrą Grysz i kucharzem śniadaniówki TVP, Jerzym Nogalem. "Ekipa trzech Tomków, Tymka, Jurka i oczywiście Anastazji i Aleksandry w poszukiwaniu rekina" - można przeczytać w opisie zdjęcia. Kadr znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tomasz Jakubiak poruszony słowami od fanów

Do niedawna Tomasz Jakubiak chętnie relacjonował codzienność - i przede wszystkim zmagania z chorobą, przekazując wieści o stanie zdrowia. W ostatnim poście, który opublikował pod koniec marca, podziękował fanom za słowa wsparcia, które mu ciągle przesyłają. Nie krył przy tym wzruszenia. - Sprawdzam, co się dzieje w różnego rodzaju akcjach, które zacząłem, zanim poszedłem do szpitala (...). Muszę powiedzieć, że po raz kolejny mnie zaskakujecie. To jest coś niesamowitego - mówił na nagraniu. -Ilość pięknych rzeczy, które do mnie piszecie - ja nie nadążam tego czytać. Płaczę już w połowie, jak małe dziecko i nie mogę dojść do końca. Bardzo wam za to dziękuję - przekazał poruszony kucharz.