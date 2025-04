Fani martwią się o Beatę Kozidrak, która pod koniec 2024 roku odwołała koncerty - wszystko, jak się okazało, przez problemy zdrowotne. 30 stycznia gwiazda przemówiła do fanów w emocjonalnym oświadczeniu. - Choroba zaskoczyła mnie tak nagle... Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani - przekazała w opublikowanym na Instagramie filmiku. Wielu czekało na tegoroczne Fryderyki - wszystko ze względu na to, że Kozidrak miała pojawić się na wydarzeniu. Już wiemy, że artystki tam nie zobaczymy. Głos w sprawie postanowił zabrać Krzysztof Cugowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Sarsa jest w pełni zdrowa po operacji? "Nikt nie wie, co będzie"

Krzysztof Cugowski wyjawia prawdę o stanie Beaty Kozidrak

Kozidrak miała na gali odebrać wyjątkową nagrodę - Złotego Fryderyka. Jak okazało się 3 kwietnia, piosenkarka nie weźmie udziału w wydarzeniu. "Wszyscy do ostatniej chwili mieliśmy nadzieję, że Beata pojawi się osobiście, by odebrać nagrodę, a może nawet wystąpić dla zgromadzonej publiczności i widzów. Niestety, z powodów zdrowotnych nie będzie to możliwe" - przekazał informator portalu Pudelek. Głos w sprawie postanowił zabrać Krzysztof Cugowski. Na początku roku ujawnił w rozmowie z "Super Expressem", że jest w kontakcie z Kozidrak.

Teraz przekazał w wywiadzie dla "Faktu", że na co dzień nie rozmawia z artystką, ale wynika to z tego, że Cugowski "nie ma zamiaru jej nagabywać". "Ona ma teraz trudny okres. Jest chora i musi sobie z tym radzić, i ja nie będę zawracał jej głowy bzdurami" - poinformował artysta. "W momencie, kiedy człowiek jest chory, to ma zupełnie inną optykę na wszystko" - podkreślił. Następnie zwrócił się do koleżanki po fachu. "Zdrowie jest najważniejsze i życzę jej szybkiego powrotu do zdrowia" - podsumował Cugowski.

Krzysztof Cugowski szczerze o nagrodzie dla Beaty Kozidrak

Już wiemy, że choć Kozidrak nie pojawi się na gali, by odebrać nagrodę, przygotowała niespodziankę. "Kilka dni temu nagrała wideo z podziękowaniami, które zostanie wyświetlone podczas gali" - przekazało źródło portalu Pudelek. Jak uważa Cugowski, Złoty Fryderyk należy się wokalistce Bajmu. "Słusznie, że Beata dostanie taką nagrodę. Należy się jej, jak psu kość. Zasłużyła sobie na nią i nie ma o czym dyskutować" - zaznaczył w rozmowie z "Faktem".