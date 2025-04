Omenaa Mensah ujawnia, co łączy ją z Agatą Dudą. Zaskakujące wyznanie

Omenaa Mensah dała się poznać nie tylko jako prezenterka. Od kilku lat skupia się na rozwoju własnego biznesu i działalności filantropijnej. Niedawno żona Rafała Brzoski udzieliła wywiadu Magdzie Mołek. Podczas rozmowy Mensah zdradziła między innymi, co ją łączy z Agatą Dudą.

Zobacz wideo Omenaa Mensah o hejcie: ludzi denerwuje, że ktoś mógłby siedzieć i odpoczywać, a coś robi

Omenaa Mensah szczerze o Agacie Dudzie. Jej słowa mogą zaskoczyć

Omenaa Mensah od 2014 roku prowadzi własną fundację, która zajmuje się wspieraniem edukacji afrykańskich dzieci. Wraz z mężem wspiera utalentowaną młodzież z ubogich rodzin. Dwa lata temu założyła też OmenaArt Foundation, sprawującą pieczę nad projektami artystycznymi realizowanymi przez jej pozostałe organizacje. O swojej działalności opowiedziała w internetowym "W moim stylu" prowadzonym przez Magdę Mołek. Prezenterka zdradziła, że wiele osób krytykuje jej działalność filantropijną i na co dzień musi mierzyć się z falą hejtu. Żona Rafała Brzoski wspomniała także o pierwszej damie. Gwiazda zaprosiła prezydentową do prowadzonego przez siebie ośrodka pomocy Ukraińcom. Mensah przyznała, że ten pomysł nie spotkał się z entuzjazmem osób z jej otoczenia. Prezenterka stwierdziła jednak, że różnice światopoglądowe nie powinny przeszkadzać w niesieniu pomocy. Poza tym miała świadomość, że wiele informacji krążących na temat Agaty Dudy może mijać się z prawdą, ona sama doświadczyła bowiem krzywdzących pomówień.

Przyjechała świetna kobieta, pełna energii. (...) Ja nie pozwolę złego słowa na nią powiedzieć

- powiedziała. Żona Rafała Brzoski podkreśliła, że gdyby osoby krytykujące pierwszą damę zapoznały się z jej działalnością charytatywną, zmieniłyby zdanie na temat prezydentowej.

Omenaa Mensah ma radę dla Agaty Dudy

Magda Mołek zapytała Omeny Mensah, co Agata Duda powinna zrobić, aby wpłynąć na opinię publiczną. Prezenterka stwierdziła, że pierwsza dama powinna bardziej nagłośnić swoją działalność. - Chciałabym, żeby bardziej wybrzmiało to, co robi, bo uważam, że robi świetne rzeczy. Szkoda, że my o tym nie wiemy - powiedziała. Dodała jednak, że szanuje decyzję prezydentowej, aby nie wychylać się z tym, iż wspiera różne inicjatywy charytatywne.