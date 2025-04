Zdesperowana Opozda apeluje do władz. Chodzi o syna

Joanna Opozda 4 kwietnia opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię poruszających relacji, w których publicznie zwróciła się do Rzecznika Praw Dziecka. Aktorka ujawniła, że od wielu miesięcy mierzy się z trudną sytuacją dotyczącą swojego syna i czuje się osamotniona w walce o prawa Vincenta.

Joanna Opozda zaapelowała do Rzecznika Praw Dziecka. Walczy o prawa syna

Joanna Opozda zdecydowała się wykorzystać swoje zasięgi w mediach społecznościowych, by nagłośnić problem. Oznaczyła oficjalny profil Rzecznika Praw Dziecka, licząc na szybką reakcję instytucji. - Postanowiłam jeszcze dzisiaj poruszyć bardzo ważną kwestię, którą żyję od wielu miesięcy, o której nie mówiłam, ale wydaje mi się, że już po prostu nie mam wyboru, czuję, że stoję pod ścianą i że do mnie strzelają, do mnie i do mojego dziecka. Są łamane prawa mojego dziecka i łamane są moje prawa - zaczęła aktorka, oznaczając przy okazji konto rzecznika praw dziecka. Następnie gwiazda wyznała, że mimo podjęcia kroków prawnych, nie otrzymała jeszcze żadnej realnej pomocy, a jej próby rozwiązania problemu wciąż odbijają się od murów urzędniczej bezczynności. W związku z tym postanowiła publicznie zaapelować o wsparcie.

Joanna Opozda nie zgadza się na widzenia Vincenta z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską bez psychologicznego przygotowania syna

W dalszej części swojej wypowiedzi Joanna Opozda wyjaśniła, że chodzi o sprawę kontaktów babci dziecka, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej z trzyletnim Vincentem. Sąd przyznał kobiecie prawo do widzeń z wnukiem po ponad dwóch latach braku kontaktu.

Spotkania mają odbywać się w ten sposób, że ja mam raz w miesiącu jechać pod wskazany przez nią adres i zostawiać tam mojego trzyletniego synka, bez żadnego spotkania zapoznawczego, bez niczego, po prostu mam pojechać, zostawić Vincenta jak worek kartofli i powiedzieć: synu, teraz będziesz z babcią, nie znasz tej pani, ale to jest twoja babcia i zostawiam cię tu na dwie godziny, także nie płacz, ja po ciebie wrócę

- zaczęła. - I mam go zostawić kuratorowi, który ma doprowadzić moje dziecko do właśnie babci. Wyobrażacie sobie taką sytuację, żeby takie piekło i taką traumę fundować trzylatkowi, który nie będzie wiedział, co się dzieje, nie wiem, kim są ci ludzie, nie wie, co to za miejsce, nie ma jeszcze pojęcia czasu - wyznała. Opozda wyraziła swoje zaniepokojenie takim rozwiązaniem, podkreślając, że nikt nie bierze pod uwagę emocjonalnego dobra dziecka, które może przeżyć ogromny stres związany z nagłą i niezrozumiałą dla niego sytuacją. Aktora przyznała również, że skonsultowała sprawę z psychologiem, który potwierdził, że wymuszanie takich spotkań bez stopniowego przygotowania może prowadzić do trwałej traumy u dziecka.

Joanna Opozda o opiece Antka Królikowskiego nad synem. Odniosła się do krzywdzących plotek

Następnie Opozda stanowczo podkreśliła, że nigdy nie utrudniała Królikowskiemu kontaktów z synem, a wielokrotnie próbowała dojść z aktorem do porozumienia poza salą sądową. - Antek nie wyszedł o zabezpieczenie w sadzie, nie walczy o żadną opiekę naprzemienną, jak opowiadał w wywiadach, to jest bzdura, ale ja chcąc wyjść mu naprzeciw, zaproponowałam, że usiądziemy z naszymi adwokatami, weźmiemy notariusza i spiszemy umowę i uregulujemy te spotkania ojca z synem, żeby dziecko w końcu ojca poznało - wyjawiła. Na koniec Opozda odniosła się również do plotek, według których to ona miałaby uniemożliwiać ojcu widzenia z dzieckiem. Z jej relacji wynika, że sytuacja jest zupełnie odwrotna. - Mój kolega (...) powiedział mi, że miał ostatnio taką sytuację, rozmawiał z jakimś znajomym kolegą i ten zaczął strasznie wrzucać, jaka ta Opozda jest straszna, jak ona zabrania w ogóle tych kontaktów ojca z dzieckiem. Ja byłam w szoku, jak to wszystko się odwróciło. Wiecie, ja nie mogę uwierzyć, że kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się faktem w tym kraju - wyznała oburzona.