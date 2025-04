Znana influencerka zmarła tuż po urodzeniu syna. Miała 33 lata

Codzienność Hailey śledziło w mediach społecznościowych prawie pół miliona osób. 33-latka była pielęgniarką i dzieliła się na swoim profilu doświadczeniami związanymi z tą profesją. Ci, którzy obserwowali influencerkę od początku wiedzieli, że kobieta od dłuższego czasu starała się o dziecko. "Moje problemy z niepłodnością, problemy z niepłodnością mojego męża, konieczność stworzenia specjalnej sondy, ponieważ oboje jesteśmy nosicielami tej samej choroby genetycznej, mnóstwo leków i mnóstwo pieniędzy... Ta podróż była trudna, ale warta zachodu" – pisała po wykonaniu testu ciążowego. Niestety 4 kwietnia jej mąż przekazał druzgocące informacje.

Hailey Okula zmarła tuż po narodzinach syna

Partner Hailey w rozmowie z "Fox 11 Los Angeles" ujawnił, że przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca spowodowane zatorem płynu owodniowego po urodzeniu syna metodą cesarskiego cięcia. "Z najcięższym sercem dzielę się druzgocącą nowiną o niespodziewanym odejściu mojej pięknej żony, Hailey Marie Okuli, z powodu komplikacji po porodzie. Słowa nie są w stanie oddać głębi straty, którą odczuwam. Hailey była kimś więcej, niż mogłem sobie wymarzyć. Była przepiękna, inteligentna, pracowita, namiętna, godna zaufania i przede wszystkim niesamowicie lojalna. Przez prawie 13 lat trwała u mojego boku w najtrudniejszych chwilach, kochając mnie bez końca, nawet gdy czułem, że na tę miłość nie zasługuję. Była dla mnie wszystkim" - przekazał.

Śmierć Hailey wstrząsnęła jej obserwatorami

Pod pożegnalnym wpisem męża influencerki zaroiło się od poruszających komentarzy. "Mam złamane serce. Przesyłam całą miłość dla ciebie i twojej rodziny", "O mój Boże. Modlę się za każdego z was. To niewyobrażalna strata", "Bardzo nam przykro z powodu twojej straty. Hailey wniosła tak wiele do społeczności pielęgniarskiej i było jasne, że wszyscy ją kochali. Nasze najszczersze kondolencje", "Jestem całkowicie załamana, słysząc o śmierci Hailey. Mimo że nigdy nie spotkaliśmy się osobiście, myślałam o niej, jak o bliskiej przyjaciółce. Zawsze byłam pod wrażeniem jej odwagi i poświęcenia w pomaganiu pielęgniarkom" - czytamy.