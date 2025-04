Wojciech Szczęsny znany jest ze swojej otwartości i życzliwości. Bramkarz nigdy nie zawodzi fanów. Nie tak dawno pisaliśmy o spotkaniu polskiego kibica ze Szczęsnym w Hiszpanii. - Stanął w korku, otworzył okno i porobił sobie fotki z każdym, kto stał w tym miejscu - relacjonował zadowolony fan. Teraz internet obiegło kolejne nagranie ze Szczęsnym. I tym razem piłkarz usłyszał masę komplementów.

Wojciech Szczęsny podszedł do fanki i... Sami zobaczcie

Jak wiadomo, piłkarz i jego rodzina mieszkają w Barcelonie, a konkretniej w prestiżowej dzielnicy Castelldefels położonej nad morzem. Szczęsny nie zamyka się jednak w swojej willi. Często można go zobaczyć na spacerach w popularnych miejscach. Tym razem został przyłapany na uroczej rozmowie z przypadkowym... psem. "Kiedy Szczęsny z Barcelony prosi twojego psa o łapę" - pisała fanka, która wrzuciła nagranie z bramkarzem. Pod wideo pojawiło się mnóstwo komentarzy, zarówno od polskich, jak i zagranicznych fanów. "Jak tu go nie kochać", "Ale słodziak. Chodzi mi o Szczęsnego", "Świetny na boisku i poza nim", "Tak się buduje legendę", "Szczęsny królem!" - pisali. Nagranie możecie znaleźć na końcu artykułu.

Wojciech Szczęsny nie pozostawił wątpliwości. Tak wypowiedział się o przyszłości w FC Barcelonie

Bramkarz w środę awansował z Barceloną do finału Pucharu Króla. Po meczu Szczęsny został zapytany o coraz bliższy powrót do gry Marca-Andre ter Stegena, którego zastępuje. Jak wiadomo, sportowiec wrócił już do treningów. - Mam wokół siebie świetny zespół, dobrze radzę sobie z każdym rodzajem presji i jestem głodny gry w najbliższym czasie - choć nie mam tu konkretnej daty w głowie - tłumaczył ter Stegen w rozmowie z "Blidem", W wywiadzie z TVP Szczęsny krótko skomentował ten fakt. - Ter Stegen zaczyna z nami treningi. Wygląda dobrze, jest zdrowy, a to jest najważniejsze. Ja bardzo chętnie powiem, że przyszedłem tutaj, aby Marca zastąpić. Nie będę miał problemu, jeśli Marc wróci i to miejsce sobie weźmie. Ja chcę pomagać zespołowi, ale jeśli trener uzna, że wraca kapitan zespołu i broni, to będzie to decyzja zrozumiała - powiedział.