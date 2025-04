Jakiś czas temu głośno było o sprawie 80-latki, która padłą ofiarą internetowego oszustwa. Seniorka była przekonana, że rozmawia z Michałem Szpakiem. Oszust wykorzystał wzmożoną aktywność internautki na oficjalnym profilu wokalisty. Rozmowy trwały kilka miesięcy do momentu, aż cyberprzestępca osiągnął swój cel. Emerytka wysyłała nieznajomemu pieniądze i kody do kart podarunkowych. W sumie straciła aż 90 tys. złotych. Na temat oburzającej sprawy w końcu wypowiedział się Michał Szpak.

Michał Szpak zaapelował do fanów ze sceny. Chodzi o wyłudzenie pieniędzy

Szczegółową historię poszkodowanej kobiety ujawnił portal wSzczecinie.pl. Seniorka dokładnie opisała, jak wyglądał jej kontakt z przestępcą. - Pisaliśmy o gotowaniu, o tym, jak on śpiewa, jak tworzy. Mówił, że jestem jego ukochaną fanką, mówił do mnie 'kochanie'. Dałam się nabrać. Wszystko mi pasowało. Jak pisał, jak oglądałam go w telewizji. Zastanawiałam się, dlaczego on chce ode mnie pieniądze. Uczciwie do tego podeszłam. Pisał, że mu konto zablokowali. Ja tak lubiłam jego śpiew, jego wokal. Pisaliśmy też o miłości. Mówił, że mnie kocha. Dałam się oszukać - wyznała.

Jak już wiadomo, sprawa trafiła na policję. Jej kulisy dotarły także do wokalisty, pod którego podszywał się oszust. Michał Szpak wykorzystał moment na jednym z koncertów i ostrzegł publikę prosto ze sceny. Wokalista udostępnił także na InstaStories post jednej z fanek, która wzięła udział w występie na żywo. "Może czytaliście w ostatnich dniach sprawę wyłudzenia pieniędzy od starszej pani, do której rzekomo pisał Michał Szpak? Właśnie ze sceny zaapelował o zwiększenie czujności i ostrzeganie własnych bliskich, że takie rzeczy mogą się dziać. To bardzo mądry apel!" - czytamy na Instagramie.

Karol Strasburger ma kłopoty. Zaapelował do fanów ws. oszustwa

Ofiarą oszustwa padł ostatnio także Karol Strasburger. Okazało się, że po raz kolejny ktoś wykorzystuje tożsamość aktora. Gospodarz "Familiady" ostrzegł fanów przed fałszywymi kontami. "Proszę o waszą czujność. Ja nie zakładam nowych profili i nie wysyłam zaproszeń do znajomych. Proszę, zgłaszajcie, m.in. ten profil facebookowy widoczny na zdjęciu z przekreśleniem "X" oraz inne jemu podobne, jeśli zauważycie" - napisał. Czytaj więcej: Karol Strasburger padł ofiarą oszustwa! Teraz prosi o pomoc