Od kilku tygodni w mediach przewija się wątek sporu Edyty Górniak i "niedoszłego teścia" jej syna Allana, Barta Pniewskiego. Wokalistka i ojciec byłej dziewczyny Enso obrzucają się wzajemnymi oskarżeniami w mediach społecznościowych. Ostatnio Górniak wzięła udział w podkaście "Rymanowski Live", gdzie wspomniała o Pniewskim. - W ciągu kilku dni zdradziły go wszystkie osoby, do których on był przywiązany, więc on przeżył traumę. Jest silny, bo przeżył już dzieciństwo trudne - podkreśliła wokalistka. Celebryta nie pozostał jej dłużny i podczas 18. urodzin Plotka w rozmowie z Marcinem Wolniakiem ocenił zachowanie syna Edyty Górniak. - Allan nie jest jeszcze na tyle silny, aby w jakikolwiek sposób przeciwstawić się swojej mamie - stwierdził. Z całością jego wypowiedzi możesz zapoznać się tutaj. Co o Allanie sądzą osoby postronne? Ostatnio opinią na temat syna Edyty Górniak podzieliła się w rozmowie z jednym z portali Manuela Michalak, która miała okazję poznać go na planie. Sprawdźcie, co powiedziała na jego temat.

Manuela Michalak z "Big Brothera" nie wiedziała, że Allan Enso to syn Edyty Górniak

Manuela Michalak zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Big Brother" kiedy format dopiero debiutował na polskim rynku. Ostatnio zaproszono ją wraz z plejadą innych gwiazd do programu "The 50". Na planie miał okazję poznać Allana. Jak się okazuje, celebrytka nie zdawała sobie sprawy, że influencer jest synem znanej wokalistki. "Przepraszam bardzo, to nie jest tak, że jestem ignorantką, ale aż tak nie śledziłam poczynań jego i jego mamy. Nawet nie wiedziałam, że Allan to jest właśnie syn Edyty Górniak. Myślałam, że to jest po prostu influencer" - podkreśliła w rozmowie z serwisem Plejada. Manuela przyznała, że już od samego początku Allan zrobił na niej bardzo pozytywne wrażenie.

Naprawdę jest bardzo ciekawym człowiekiem

- podkreśliła celebrytka.

Manuela z "Big Brothera" zachwycona synem Edyty Górniak. "Byłam nim zachwycona"

Manuela Michalak na planie produkcji "The 50" miała okazję bliżej poznać Allana Enso i przyznała, że największe wrażenie zrobiło na niej to, z jakim zaangażowaniem syn Edyty Górniak opowiada o swojej pasji, jaką jest produkcja muzyki i streetwear. "Naprawdę byłam nim zachwycona - tak się fajnie dogadywaliśmy. Uważam, że jednak warto poznać osobę osobiście, bo później właśnie mnie wszyscy pytali: "Jak ten Allan, jak ten Allan?". Mówię: "Super, wspaniały człowiek"" - podsumowała w rozmowie z serwisem Plejada.