Pod koniec grudnia Warner Bros. Discovery potwierdził, że rozważa sprzedaż Grupy TVN. Od tego czasu w mediach pojawiają się kolejne informacje na temat osób i korporacji, które są zainteresowane przejęciem stacji. Ofertę miał złożyć między innymi jeden z najbogatszych Polaków Michał Sołowow. Jak informowało Radio Zet, o zakup stacji starać się miało również porozumienie Wirtualnej Polski i kolejnego najbogatszego Polaka, Rafała Brzoski. Według nieoficjalnych informacji właściciel InPostu miał się jednak wycofać. Z kolei VSquare donosił, że do gry dołączył także założyciel Gremi International, w tym Gremi Media Group, Grzegorz Hajdarowicz. Teraz pojawiły się informacje o kolejnym poważnym graczu.

TVN może trafić do medialnego giganta

Według informacji "Pulsu Biznesu", do walki o przejęcie TVN może dołączyć Ringier Axel Springer Polska, czyli właściciel Onetu, dziennika "Fakt" oraz tygodnika "Newsweek". RASP miałby stworzyć konsorcjum z notowanym na giełdzie w Amsterdamie funduszem private equity CVC Capital Partners. "Ten ostatni jest obecnie w Polsce głównym akcjonariuszem Żabki i Stock Spirits oraz, od niedawna, inwestorem Comarchu, który zdjął z giełdy wspólnie z rodziną Filipiaków. Globalnie jego aktywa mają wartość rzędu 200 mld USD. Telewizji aktualnie w portfelu nie ma" - pisze "Puls Biznesu". Portal donosi, że na wiążące oferty Warner Bros. Discovery czeka jeszcze dwa tygodnie.

TVN rezygnuje z nadawania kanału Metro. Powody są już znane

Jak donosi "Presserwis", kanał Metro przestanie nadawać naziemnie, a tym samym zwolni się kolejne miejsce na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Koncesja naziemna Metra obowiązywać będzie do 28 grudnia 2025 roku. "Jest to decyzja biznesowa, którą podjęliśmy w odpowiedzi na oczekiwania rynku, który przechodzi dziś transformację cyfrową oraz w związku ze zmieniającymi się potrzebami widzów, którzy poszukują różnych kanałów dostępu do naszej oferty. Nowy model dystrybucji Metra pozwoli zapewnić stacji odpowiedni zasięg, jednocześnie dając nam większe możliwości jej rozwoju w przyszłości" - wytłumaczył nadawca.