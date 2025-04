W styczniu odbył się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedawnej rozmowie w programie "Dzień dobry TVN" Jerzy Owsiak podziękował za wsparcie, a także wspomniał o groźbach, które otrzymywał. - Jeżeli ktoś ci grozi śmiercią, to wkładasz to trochę między takie opowieści filmowe, bo co, wyskoczy ci ktoś? Ale, nagle, łapiesz się na tym, że odwracasz ciągle głowę, sprawdzasz, czy twój samochód wygląda tak samo, jak wtedy, gdy zostawiłeś go wieczorem - powiedział w telewizji. Na tym jednak nie koniec przykrych wieści.

Jerzy Owsiak wspomniał o przykrym incydencie. "Oddajemy całą sprawę służbom"

3 kwietnia Jerzy Owsiak zamieścił na profilu na Facebooku oświadczenie. Z treści dowiadujemy się, że w mediach społecznościowych krąży rzekoma odpowiedź pracownika fundacji WOŚP na prośbę o pomoc. Okazuje się, że jest fałszywa. "Informujemy, że po chwili przerwy w sianiu dezinformacji na temat działań fundacji, machina znowu ruszyła. Jest to fake. Po pierwsze, nie korzystamy ze wspomnianego adresu korespondencyjnego. Po drugie, nie jest to odpowiedź wysłana przez jakąkolwiek osobę z fundacji. W stosunku do próśb, które do nas wpływają, mamy swoje procedury" - czytamy w oświadczeniu. Jerzy Owsiak nie ma wątpliwości, że rozsyłanie nieprawdziwej wiadomości ma konkretny cel. "Ktoś, tworząc ten fałszywy tekst, próbuje po raz kolejny budować nienawiść i pogardę w stosunku do fundacji. Oddajemy całą sprawę służbom zajmującym się cyberbezpieczeństwem" - przekazał Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak z ważnym apelem. Prosi o ostrożność

W dalszej części wpisu Jerzy Owsiak wspomniał o procedurach w przypadku indywidualnych próśb o pomoc. "Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stara się udzielić jak najdalej idącej, wszechstronnej pomocy w odpowiedzi na prośby indywidualne w ramach możliwości, jakimi dysponujemy. W naszych działaniach od samego początku informowaliśmy i cały czas informujemy, że nie udzielamy pomocy w postaci przekazywania jakichkolwiek środków finansowych na leczenie czy zakup lekarstw na indywidualne leczenie. Nie przekazujemy żadnych środków finansowych jakimkolwiek podmiotom medycznym, szpitalom czy organizacjom wolontariackim, osobom indywidualnym, które chcą nieść pomoc medyczną" - napisał. Na koniec zaapelował o ostrożność. "Najlepiej sprawdzajcie informacje u źródła" - skwitował.