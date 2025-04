Kasia Tusk słynie z wyjątkowego wyczucia stylu i estetyki, a na jej Instagramie dominują perfekcyjne kadry, których sceneria jest dopięta na ostatni guzik. Nie oznacza to jednak, że w życiu prywatnym blogerki wszystko przebiega zawsze tak, jak zaplanowała. Córka Donalda Tuska po zakończonym locie przeżyła szok. Okazało się, że na miejsce dotarła... bez walizki.

Kasia Tusk ma za sobą pechową podróż. Wylądowała nie tylko bez szczotki do włosów. Zabrakło także walizki

Tego dnia Kasia Tusk nie będzie wspominać najlepiej. 3 kwietnia założycielka bloga "Make Life Easier" odbyła podróż do Paryża, gdzie wybierze się na wydarzenie zorganizowane przez markę Chanel. Oprócz niej w gronie zaproszonych osób znalazła się m.in. Jessica Mercedes. Wygląda jednak na to, że ten lot nie należał do najbardziej udanych. Niedługo po wejściu na pokład Tusk zorientowała się, że zapomniała jednej z niezbędnych rzeczy. "Bardzo fajnie, że się tak ładnie zapakowałam, ale już wiem, że zapomniałam szczotki do włosów. Muszę nawiązać szybkie przyjaźnie z towarzyszkami podróży, to może któraś mi pożyczy" - zażartowała na InstaStories. To jednak nie koniec. Po chwili 37-latka oznajmiła, że nie spakowała także książki. "No i teraz zorientowałam się, że nie wzięłam też swojej książki. A jest fajna. Harari: 'Sapiens. Od zwierząt do bogów' (lub jak mówi moja córeczka: 'Od zwierząt do bobrów')" - napisała.

Prawdziwy koszmar rozegrał się jednak na po wylądowaniu. Na lotnisku okazało się, że na miejsce nie dotarła jej walizka. "Ja tu się przejmowałam, że nie wzięłam szczotki, i że będę musiała ją od kogoś pożyczyć, a tu się okazuje, że mam większy problem..." - zaczęła na Instagramie. "... cała moja walizka (jako jedyna) w ogóle nie przyleciała" - poinformowała fanów. "Morał jest taki, aby nie przejmować się drobnostkami, bo zawsze może być gorzej" - podsumowała.

