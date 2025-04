Tom Hanks i Susan Dillingham poznali się w połowie lat 70. Para doczekała się dwójki dzieci - Elizabeth Anne, znanej jako E.A., oraz starszego syna Colina. Związek nie przetrwał jednak próby czasu. Po rozstaniu to Susan sprawowała opiekę nad dziećmi, a Hanks widywał je w ustalone weekendy. W pewnym momencie kobieta niespodziewanie przeniosła się do Los Angeles. To wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze problemy.

Córka Toma Hanksa zdradziła prawdę na temat matki

Według Elizabeth Tom Hanks nie wiedział o przeprowadzce. Aktor miał pewnego dnia odebrać ją i jej brata ze szkoły, ale gdy przyjechał na miejsce, już ich tam nie było. Córka aktora twierdzi, że jej matka zmagała się z chorobą dwubiegunową, a jej objawami były m.in. skrajna paranoja i urojenia. W najnowszej książce Elizabeth próbuje rozliczyć się z przeszłością i zrozumieć zachowanie Susan. Pisarka nie miała zbyt wielu wspólnych wspomnień z rodzicami. Jak wiadomo, jej matka zmarła niespodziewanie w wieku 49 lat. "Jedyne wspomnienia moich rodziców razem, to ceremonia ukończenia szkoły mojego brata, a potem moja. Mam jedno zdjęcie, na którym jestem razem z nimi. Moja mama ma na nim swoją najlepszą perukę, lekko przekrzywioną" - pisała. Osoby, które czekają na premierę książki, nie mają wątpliwości, że będzie to niezwykle emocjonalna i szczera historia.

Syn Toma Hanksa sięgnął dna, dziś przestrzega innych

Chet Hanks, syn aktora, w nastoletnim wieku zaczął brać narkotyki, od których się uzależnił. Rodzice przejęli się jego stanem i wysłali go na odwyk, który niestety nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. Po latach leczenia młody Hanks wziął sprawy w swoje ręce. - Wiedziałem, że jeśli nie zmienię swojego życia w drastyczny sposób, to albo mnie już tu nie będzie, albo wydarzy się coś złego, tak złego, że moje życie równie dobrze może się skończyć - przekazał w jednym z wywiadów. Od ponad trzech lat jest wolny od substancji psychoaktywnych, z czego jest bardzo dumny. Jak wyznał w programie Drew Barrymore, nic nie udałoby się bez wsparcia rodziny. - Byli ze mną na dobre i na złe i naprawdę jestem im wdzięczny za to, gdzie jestem - wyznał.