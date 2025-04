Pod koniec 2024 roku Beata Kozidrak nagle odwołała koncerty i usunęła się w cień. Okazało się, że wokalistka ma problemy zdrowotne. 30 stycznia przemówiła do fanów i przekazała, że jest w trakcie leczenia. - Choroba zaskoczyła mnie tak nagle... Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla, ale kocham swój zawód. Kocham scenę i kocham muzykę - mówiła na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. W sieci pojawiały się doniesienia na temat obecności Kozidrak na gali rozdania Fryderyków. Teraz osoba z produkcji zabrała głos.

Beata Kozidrak nie pojawi się na Fryderykach. "Kilka dni temu nagrała..."

Beata Kozidrak otrzyma nagrodę specjalną w postaci Złotego Fryderyka. Jak dowiedział się portal Pudelek, wokalistka nie odbierze statuetki osobiście. Osoba z produkcji wyjawiła więcej szczegółów na ten temat i wspomniała o problemach zdrowotnych piosenkarki. "Wszyscy do ostatniej chwili mieliśmy nadzieję, że Beata pojawi się osobiście, by odebrać nagrodę, a może nawet wystąpić dla zgromadzonej publiczności i widzów. Niestety, z powodów zdrowotnych nie będzie to możliwe" - przekazał informator portalowi Pudelek. Mimo nieobecności Beata Kozidrak przygotowała dla fanów niespodziankę. "Kilka dni temu nagrała wideo z podziękowaniami, które zostanie wyświetlone podczas gali" - przekazała osoba z produkcji.

Krzysztof Cugowski wspomniał o Beacie Kozidrak. Cóż za słowa

W grudniu 2024 roku Krzysztof Cugowski skomentował doniesienia o stanie zdrowia Beaty Kozidrak. "No, zdrowia, kurczę... Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje..." - powiedział podczas rozmowy z "Super Expressem". W marcu ponownie wspomniał o wokalistce. A to wszystko w formacie "halo tu polsat", gdzie Agnieszka Hyży zapytała Krzysztofa Cugowskiego o to, czy jest szansa, że niedługo zaprezentuje się na jednej scenie z Beatą Kozidrak. Piosenkarz nie miał wątpliwości i udzielił jasnej odpowiedzi. - Na pewno tak - odparł.