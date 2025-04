Sandra Kubicka zabrała syna na wakacje do Dubaju. Nie są sami

Sandra Kubicka na początku marca ogłosiła rozstanie z Baronem. Okazało się jednak, że modelka złożyła pozew rozwodowy już w grudniu. Obecnie celebrytka skupia się nad rozwojem nowego biznesu oraz na opiece nad niespełna rocznym synem. Ostatnio modelka postanowiła odpocząć od codziennych trosk i wraz z małym Leonardem wybrała się na wakacje. Nie podróżują sami.

Sandra Kubicka poleciała z synem do Dubaju. Pokazała, kogo jeszcze zabrała

Sandra Kubicka od zawsze dużo podróżowała. Nie zmieniło się to wcale po narodzinach syna. Modelka od małego uczy swoją pociechę, jak wieść życie obieżyświata. Leonard po raz pierwszy podróżował samolotem, kiedy miał niespełna trzy miesiące. Rodzice zabrali go nad Bałtyk. "Leoś zniósł lot książkowo, lepiej lot niż samochód, ale wyssał to, mam nadzieję, z mlekiem matki. Nie zapłakał ani razu w samolocie. (...) Jesteśmy z niego bardzo dumni" - relacjonowała wówczas na Instagramie Kubicka. Tym razem celebrytka postanowiła zabrać syna w nieco dalszą podróż - do Dubaju. Okazuje się, że Leonard jest już zaprawiony w boju. Gwiazda opublikowała na Instagramie zdjęcie z pokładu samolotu.

Dubai! Pokażę ci cały świat, synku. Przed nami 11. lot Leosia (poza brzuszkiem)

- zdradziła. Modelka nie wyleciała jednak na wakacje tylko w towarzystwie syna. Jest z nimi także mama celebrytki, Grażyna Kubicka. "Grace szczęśliwa, bo leci do wymarzonego Dubaju z wnukiem" - napisała na InstaStoreis gwiazda.

Lawina komentarzy postem Sandry Kubickiej. Opinie internautów podzielone

Fani Sandry Kubickiej uaktywnili się pod postem. Większość z nich uznała, że podróżowanie z dzieckiem to świetny pomysł. "To jest doskonałe podejście, my też z córką podróżujemy, odkąd się urodziła i ona teraz kocha podróże tak jak my", "Moje dziecko też podróżnik od małego, uwielbia latać samolotem i podróżować samochodem. Ma za sobą dłuższe i krótsze loty, jest bardzo dobrym kompanem", "Super. Pokazanie świata dziecku to coś pięknego" - czytamy w komentarzach. Znalazły się jednak zupełnie inne opinie. "I tak nic nie będzie pamiętać i tylko się dzieciak wymęczy" - brzmiała jedna z nich.