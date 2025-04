Jesienią do telewizji powróci program "Twoja twarz brzmi znajomo". Produkcja powoli uchyla rąbka tajemnicy na temat uczestników formatu. Wiadomo już, że na scenie zaprezentuje się Edyta Herbuś. Aktorka nie kryła ekscytacji nową przygodą podczas występu w "halo tu polsat". - Nadszedł ten czas, że chcę się zmierzyć ze sobą, to dla mnie wielka radość i zaszczyt. Wiele razy zastanawiałam się nad tą propozycją i chcę powiedzieć, że wreszcie idę! Zgadzam się. (...) Na szczęście to nie jest tylko program o śpiewaniu, ale multimedialna machina, w której można pokazać cały wachlarz talentów - mówiła. Elżbieta Zapendowska nie jest tak entuzjastyczna.

Elżbieta Zapendowska nie oszczędziła Edyty Herbuś. "Bozia jej talentu do śpiewu nie dała"

Elżbieta Zapendowska przez sześć edycji oceniała uczestników formatu "Jak oni śpiewają". W 2007 roku miała okazję usłyszeć Edytę Herbuś. Nie była wówczas zachwycona. - Brak ci nie tylko talentu, głosu i słuchu, ale również charyzmy i osobowości - mówiła. Jak ekspertka od emisji głosu ocenia pomysł aktorki o powrocie do śpiewu? "Dawno nie było zadymy, co? No to wraca do śpiewania i będą emocje, na co pewnie różni ludzie liczą. Nie pamiętam już nawet, jak ona wygląda. Wiem za to, że tam były mocne problemy ze słuchem i strasznie się jej słuchało. To akurat trudno zapomnieć. Ale jest osobą publiczną, to ludzi interesuje, więc się pojawia w tego typu show" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem". Czy jej zdaniem Herbuś ma szansę na sukces? "Rady sobie nie da, bo nie może sobie dać rady, gdyż Bozia jej talentu do śpiewu nie dała. Słoń jej na ucho nadepnął, więc fałszowała i tyle" - skwitowała Elżbieta Zapendowska.

Elżbieta Zapendowska ostro o Dawidzie Kwiatkowskim. Co za słowa

Nie tylko Edyta Herbuś usłyszała gorzkie słowa od Elżbiety Zapendowskiej. Ekspertka od emisji głosu dosadnie oceniła także kompetencje Dawida Kwiatkowskiego, który zasiada w gronie jurorów w "Must be the music". "Jakie on ma doświadczenia w słuchaniu muzyki oprócz rozrywkowej? Może ma, może i jest biegły w tych sprawach, ale trochę wątpię, czy na przykład umie ocenić kwartet jazzowy, który wywija albo wręcz przeciwnie. No, trochę mi tutaj brak kompetencji" - mówiła w rozmowie z Plejadą.