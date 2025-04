Za nami gala Jupiterów Roku połączona z 18. urodzinami serwisu Plotek, która odbyła się 1 kwietnia. Na wydarzeniu pojawiła się Plejada gwiazd w tym m.in. Magda Gessler, Małgorzata Rozenek-Majdan, Blanka, Klaudia Halejcio, Marcin Hakiel i Maciej Pela. Relację z imprezy możecie podejrzeć tutaj. Podczas wydarzenia nie brakowało zaskoczeń. Maciej Pela, odbierając nagrodę specjalną dla Ulubieńca Redakcji Plotka, nawiązał w swoim przemówieniu do byłej partnerki i podkreślił, że do tej pory był znany jako "mąż Agnieszki Kaczorowskiej", ale teraz zaczyna nowy rozdział w życiu. Wśród gości Plotka pojawił się także Bart Pniewski wraz ze swoją córką Nicol. Celebryta odniósł się do ostatnich afer.

Zobacz wideo Górniak napisała, że Pniewski ma długi. "Powinna zobaczyć kto, czego się od niej domaga"

Bart Pniewski o decyzjach Allana. "Nie jest na tyle silny, aby przeciwstawić się mamie"

Od kilku tygodni media rozpisują się o aferze z udziałem Nicol Pniewskiej, jej ojca Barta oraz Edyty Górniak i jej syna Allana. Ostatnio Edyta Górniak w podkaście "Rymanowski Live" stwierdziła, że jej syn wybrał złą grupę przyjaciół, która zdradziła go zarówno emocjonalnie, jak i biznesowo. - W ciągu kilku dni zdradziły go wszystkie osoby, do których on był przywiązany, więc on przeżył traumę. Jest silny, bo przeżył już dzieciństwo trudne - podkreśliła wokalistka. Pniewski już zdążył odnieść się do tego wywiadu. Celebryta przerwał pobyt w SPA, aby zapowiedzieć, że następnym razem spotkają się z artystką w sądzie. Nasz redaktor Marcin Wolniak miał okazję zamienić z Pniewskim kilka słów na 18. urodzinach Plotka. Musieliśmy zapytać o głośną aferę. Bart Pniewski podkreślił, że Allan wybrał własną drogę i szkoda, że ich relacje nie mogą wyglądać tak, jak przez ostatnie dwa lata. Wspomniał także o Edycie Górniak.

Niestety miłość matczyna przezwyciężyła tę naszą relację i ja to szanuję. Mogło to inaczej się potoczyć. Ja uważam, że rozstanie takie jak moje z Allanem, czyli przyjacielskie, czy nazwałbym to nawet 'rodzinne', mogło nastąpić w inny sposób. Natomiast Allan nie jest jeszcze na tyle silny, aby w jakikolwiek sposób przeciwstawić się swojej mamie. Po części go rozumiem, jest młodym chłopakiem i na pewno dorośnie do tego i zrozumie to, co miało miejsce

- podsumował Pniewski.

Bart Pniewski o relacji z Edytą Górniak. Powiedział, czego jej życzy

Bart Pniewski w rozmowie z Plotkiem przyznał, że jego relacje z Edytą Górniak zepsuły się już jakiś czas temu jeszcze przed głośnym zakończeniem związku Allana z Nicol. Wygląda na to, że złość i irytacja po ostatnim wywiadzie wokalistki już minęły celebrycie. "Nasze relacje z Edytą popsuły się już jakiś czas temu. Nie będę się rozwodził dlaczego. Gdzieś tam wspomniałem o tym. Życzę jej szczęścia, życzę jej, żeby była szczęśliwa, znalazła swoją drogę w życiu i tyle" - podsumował.

