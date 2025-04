Marianna Schreiber zdecydowanie nie lubi i nie zamierza stać w miejscu. Po głośnym udziale w "Królowej przetrwania", celebrytka utworzyła własny kanał na YouTube, gdzie często komentuje działania osób publicznych, a także relacjonuje odcinki "Tańca z gwiazdami" czy "Love Never Lies". To jednak nie koniec. 32-latka ogłosiła właśnie, że wkrótce zadebiutuje z własnym programem telewizyjnym.

Zobacz wideo Schreiber tłumaczy aferę gaśnicową. "Nie jestem dumna..."

Marianna Schreiber wraca na ekran. Otrzymała własny program na antenie stacji wPolsce24

Marianna Schreiber o aktualnościach dotyczących kariery medialnej regularnie informuje za pośrednictwem Instagrama. Wygląda na to, że celebrytka szybko zatęskniła za obecnością w telewizji i tym razem zagości w niej na dłużej. "No to BUM! Dostałam swój program 'Naga Prawda Marianny Schreiber' na antenie wPolsce24. Widzimy się w najbliższą niedzielę 6 kwietnia o 20.20 w telewizji. I po kolei w każdą niedzielę" - przekazała na Instagramie. Nazwa programu przywodzi na myśl akcję Dody - "Nagra prawda czy naga Doda". Artystka w ramach show zbierała pieniądze na rzecz Fundacji Twarze Depresji.

Schreiber zdradziła także, czego dokładnie będzie dotyczył prowadzony przez nią format. "Zapewniam mocne tematy i ważne kwestie nie tylko społeczne, ale i polityczne!" - podsumowała. Fani gwiazdy "Królowej przetrwania" z entuzjazmem zareagowali na nowinę. "Extra. Będę na pewno oglądać", "Gratuluję", "Kibicuję" - pisali.

Marianna Schreiber ma już doświadczenie w prowadzeniu własnego programu

Przypomnijmy, że to nie pierwszy program prowadzony przez Schreiber. W 2022 roku celebrytka rozpoczęła współpracę z "Super Expressem". - Mam tego dość i będę o tym głośno mówić - mogliśmy wówczas usłyszeć w zapowiedzi programu właśnie o nazwie "Mam tego dość". Hucznie zapowiadany format doczekał się nawet spotu. "Kiedy rząd chce przegłosować jakąś ustawę, potrafi nawet w nocy dokonać pełnej mobilizacji. Ale kiedy chodzi o ludzkie życie, gdzie jest ta ustawa, gdzie są te stanowcze działania, czyżby bali się stanowczej reakcji Polaków?" - czytaliśmy. Choć współpraca Marianny z "Super Expressem" nieoczekiwanie dobiegła końca, na kanale portalu nadal można znaleźć zapisy rozmów m.in. z Januszem Korwinem-Mikke i Grzegorzem Braunem, gdzie były poruszane głównie polityczne wątki.