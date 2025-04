Agata i Piotr Rubikowie w 2023 roku przeprowadzili się ze swoimi córkami do Miami. Para regularnie relacjonuje swoje życie za oceanem w mediach społecznościowych. Małżeństwo jest zadowolone z przeprowadzki i często podkreśla, że wiedzie bardzo dobre życie. Jak się jednak okazuje, nawet w "raju" zdarzają się nieprzyjemne sytuacje. Ostatnio celebrytka poinformowała, że obca kobieta naruszyła jej prywatność i nagrywała filmiki z posesji pary, które następnie udostępniła w mediach społecznościowych. "Po pierwsze, jest to - uważam - niezbyt mądre i nie powinna tak robić. A po drugie, zastanawiam się, o co jej chodziło z tym oznaczeniem. Myślała, że może zrepostujemy, żeby tak jeszcze więcej osób wiedziało, gdzie mieszkamy? Jak mieszkamy? Żeby... nie wiem, przyjeżdżali przy okazji wizyty w Miami? Nie kumam, naprawdę. Uważam, że to jest nie w porządku. Nie podoba mi się takie zachowanie" - relacjonowała zaniepokojona celebrytka. Od tamtej sytuacji minęła chwila, ale jak się okazuje, Agata Rubik znowu musiała się zmierzyć z nieprzyjemnym incydentem.

Agata Rubik opowiedziała o nieprzyjemnym incydencie. "Trzeba iść do specjalisty"

W najnowszej relacji na Instagramie Agata Rubik opowiedziała, co ostatnio ją spotkało. Celebrytka postanowiła spędzić swój czas wolny na grze w tenisa. Niestety przy okazji doszło do pomyłki i podwójnie zarezerwowano kort. Mimo że to żona Piotra Rubika miała pierwszeństwo, to kobieta z dodatkowej rezerwacji chciała zająć jej miejsce i była przy tym bardzo nieuprzejma.

Miałam dziś nieprzyjemną sytuację w Miami. W miejscu, gdzie ludzie powinni być uśmiechnięci i zadowoleni z życia, bo im słońce świeci prawie codziennie, mają ocean i plażę. Naprawdę nie ma powodów, żeby było źle, ale jak ktoś jest zaburzony, to jednak się nie poradzi i trzeba iść do specjalisty

- stwierdziła Agata Rubik.

Agata Rubik została wyprowadzona z równowagi. "Niemal się na mnie rzuciła"

W dalszej części publikacji Agata Rubik poinformowała, że przez błąd z podwójną rezerwacją kortu prawie doszło do rękoczynów. Celebrytka podkreśliła, że agresywne zachowanie kobiety od razu wyprowadziło ją z równowagi i jest to coś, czego nie toleruje. "Ja byłam pierwsza, wzięłam kluczyk i zaczęłam grać. Wtedy przychodzi pani, która niemal rzuciła się na mnie i chciała własnoręcznie przenosić mnie na kort obok, bo stwierdziła, że przywłaszczyłam sobie kort, na którym ona powinna grać. I była bardzo niemiła. Nic nie wyprowadza mnie tak z równowagi, jak chamstwo drugiej osoby" - podsumowała żona Piotra Rubika.