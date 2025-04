Jak podaje Deadline, wiadomość o śmierci Vala Kilmera potwierdziła jego córka Mercedes. Aktor, który zmagał się ostatnio z poważnymi problemami zdrowotnymi, zmarł 1 kwietnia w Los Angeles w wyniku powikłań po przebytym zapaleniu płuc.

Val Kilmer nie żyje. Przed śmiercią poważnie chorował

Problemy zdrowotne Vala Kilmera zaczęły się w 2015 roku. U aktora zdiagnozowano raka gardła. W 2017 roku poinformował, że choroba jest w remisji. W wyniku leczenia nowotworu Val Kilmer przeszedł dwie tracheotomie, co spowodowało poważne problemy z mówieniem. W kolejnych latach aktor zmagał się z konsekwencjami choroby, jednak w 2020 roku poinformował, że nowotwór jest w remisji. Mimo trudności zdrowotnych Kilmer kontynuował działalność artystyczną. W 2021 roku, dzięki współpracy z firmą Sonantic wykorzystano technologię AI oraz archiwalne nagrania do odtworzenia jego głosu, co pozwoliło mu ponownie wcielić się w postać Icemana w filmie "Top Gun: Maverick" w 2022 roku. Bogaty dorobek artystyczny Kilmera oraz niepowtarzalne kreacje aktorskie zapewniły mu trwałe miejsce w historii kina.

Val Kilmer ma na swoim koncie wiele cenionych ról i sukcesów w branży filmowej

Val Kilmer urodził się 31 grudnia 1959 roku w Los Angeles w Kalifornii. Karierę aktorską rozpoczął na Broadwayu, a jego przełomową rolą była kreacja w filmie "Ściśle tajne" z 1984 roku. Sławę przyniosły mu role w takich filmach jak "Top Gun" (1986) czy "The Doors" (1991), gdzie wcielił się w Jima Morrisona. Za tę rolę artysta otrzymał nominację do nagrody MTV Movie Award. Aktor został nominowany do tego samego wyróżnienia w 1995 roku, gdy zagrał Batmana w filmie "Batman Forever". Warto dodać, że rola w tej produkcji ugruntowała jego pozycję w Hollywood. Życie prywatne obejmowało burzliwe związki, m.in. z aktorką Joanne Whalley, z którą wziął ślub 28 lutego 1988 roku. Owocem miłości zakochanych było dwoje dzieci, córka Mercedes, urodzona 29 października 1991 roku i syn Jack, który przyszedł na świat 6 czerwca 1995 roku. Zakochani rozwiedli się 1 lutego 1996 roku. Oprócz aktorstwa Kilmer pasjonował się sztuką i pisał poezję. 21 kwietnia 2021 roku ukazała się autobiografia aktora. "I'm Your Huckleberry: A Memoir".