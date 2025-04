Na gali Jupiterów Roku 2024 Plotka jedną ze statuetek odebrała Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda zwyciężyła w kategorii Największa Gwiazda Ostatnich 18 lat. Oprócz podziękowań ze sceny zwróciła uwagę na coś bardzo ważnego.

Zobacz wideo Radosław Majdan zdradza, jakie ma relacje z Jackiem Rozenkiem. "Znamy swoje role" [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Jupitery Roku 2024. Małgorzata Rozenek-Majdan nawiązała do wyborów

Małgorzata Rozenek-Majdan z dumą wkroczyła na scenę. Zachwyt wzbudziła nie tylko jej dopasowana, odważna czarna suknia, lecz również to, co miała do powiedzenia. Po jej słowach wybrzmiały gromkie oklaski. - 1 kwietnia ma w sobie jakąś niesamowitą energię - zaczęła. - 18 lat temu narodził się Plotek, dzisiaj ogłosiłam swoją kampanię prezydencką. Mam jedną wiadomość, którą chciałabym przez to, co się dzisiaj wydarzyło, przez tę nagrodę, by została w waszych głowach. Wszyscy macie głos! Jesteście strasznie silni, możecie zmieniać swoje życia i po prostu po to sięgajcie - zakończyła.

Nie da się ukryć, że przemowa Rozenek-Majdan była niezwykle istotna w kontekście ostatnich wydarzeń. Czy wspomnieniem o "głosach" nawiązała do zbliżających się wyborów? Możliwe. Jednocześnie przypomnienie, że każdy z nas ma możliwość zmiany swojego życia na lepsze, jest warte wspomnienia przy każdej okazji.

Radosław Majdan udzielił wywiadu. Jak reaguje na hejt, który spotyka jego żonę?

Jakiś czas temu Radosław Majdan udzielił wywiadu Agnieszce Matrackiej na potrzeby programu "Ja wysiadam" w kobieta.gazeta.pl. Spytany o podejście do hejtu, którego doświadcza w mediach społecznościowych jego żona, udzielił szczerej i wyczerpującej odpowiedzi. - Ja myślę, że to jest też barometr tego, jakie życie ma Małgosia. Jeżeli ktoś w życiu jest nieudacznikiem, jeżeli ktoś przypuśćmy (...) wygląda źle, to wtedy mówi się: "ale ty jesteś fajny" i raczej się kogoś takiego chce pocieszyć. Jeżeli stwierdzamy, że nasze życie nie jest z perspektywy naszego spojrzenia takie, jak byśmy chcieli, i nagle ktoś się realizuje i wydaje się, że to jest ostentacyjne i się chwali, to być może jest to ludzka natura... - wyznał. - (...) Nie chcę karmić się złymi emocjami, bo uważam, że to trochę nas demoluje od wewnątrz - dodał. Co sądzisz o przemowie Małgorzaty Rozenek-Majdan? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.