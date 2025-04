Maciej Pela od jakiegoś czasu mocno pracuje na własnej nazwisko. Po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską zaczął o wiele intensywnej działać w mediach na własny rachunek. Tancerz, który został wyróżniony na gali Plotka Jupitery Roku, nawiązał do tego faktu w swoim przemówieniu.

Maciej Pela wspomniał o Agnieszce Kaczorowskiej na Jupiterach Roku

Maciej Pela na odbywającej się 1 kwietnia gali otrzymał nagrodę specjalną. Tancerz został wyróżniony nagrodą Ulubieńca Redakcji Plotka. Podczas odbierania nagrody tancerz stwierdził, że do tej pory był znany jako mąż Agnieszki Kaczorowskiej, ale teraz zaczyna nowy rozdział. - To jest też świetny tancerz (...). I to jest czas, żebyś lata poza parkietem teraz nadrobił - zwrócił się do Peli prezenter gali Mateusz Hładki.

Na Jupiterach Roku nie zabrakło ze sceny również wyznania od Małgorzaty Rozenek. Odbierając nagrodę, ujawniła, że razem z Magdą Gessler wpadły na pomysł wspólnego programu. Oprócz tego wystąpiła z politycznym apelem, nawiązując do zbliżających się wyborów. - Wszyscy macie głos. (...) Możecie zmieniać swoje życia i po prostu po to sięgajcie - powiedziała.

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska formalnie wciąż są małżeństwem. Co z rozwodem pary?

Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska oficjalnie potwierdziła rozstanie z Maciejem Pelą w programie Kuby Wojewódzkiego w listopadzie ubiegłego roku. - Jestem tutaj po to, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć i po raz ostatni. (...) Rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość. Nie wiem, jak to przeniknęło do mediów - mówiła. Jak się okazuje, do sądu jak na razie nie wpłynął oficjalnie pozew rozwodowy. Maciej Pela przekazał Pudelkowi, że nie zamierza go składać. Portal ustalił również, że na kwiecień zaplanowano kolejne spotkanie byłych partnerów. W jego trakcie ma zostać ustalona treść nowego porozumienia. - Ja niezmiennie chciałbym zakończyć to małżeństwo ugodą. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, szkoda mi życia na ciąganie się po sądach. Mam nadzieję, że umówione spotkanie ugodowe dojdzie do skutku i zamkniemy sprawę - przekazał Pela Pudelkowi.