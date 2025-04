Znany z "Klanu" Jakub Tolak i jego partnerka Zofia Samsel uwielbiają podróżować. Para wraz z córką Tosią przemierza świat kamperem. Rodzina niedawno wyruszyła w kolejną podróż, tym razem na Wyspy Kanaryjskie. Niedawno aktor połączył się ze studiem "Dzień dobry TVN" i opowiedział o wyprawie. Celem pary było dotarcie na Lanzarote. 1 kwietnia para nagle zaskoczyła niespodziewanym ogłoszeniem. Jakub Tolak i Zofia Samsel poinformowali, że ich córka nie może doczekać się już rodzeństwa, co większość odebrało jako informację o ciąży. Jak się jednak okazało, był to żart z okazji Prima Aprilis.

Jakub Tolak i Zofia Samsel nabrali internautów. Zamieścili mocny wpis

Na profilu Jakuba Tolaka i jego partnerki pojawiło się zdjęcie, na którym aktor trzyma swoją ukochaną za brzuch. W opisie para podkreśliła, że ostatnio wielu spośród ich obserwatorów zwróciło na to uwagę. W dalszej części wpisu pojawiła się wymowna informacja, którą większość zinterpretowała w podobny sposób. "Kuba co chwilę dotyka mojego brzucha, że musimy to potwierdzić. Tosia nie może doczekać się rodzeństwa" - czytamy we wpisie. W sekcji komentarzy zaczęły spływać gratulacje.

Później na tym samym profilu pojawiła się adnotacja, że był to tylko żart. Partnerka Tolaka podkreśliła, że cała publikacja miała na celu zwrócić uwagę na pewien problem. "Ale tym postem chciałam zwrócić waszą uwagę i powiedzieć coś, co już nie raz i nie dwa mówiłam. Nie pytajmy ludzi 'kiedy w końcu dziecko?' Czy kolejne, czy też pierwsze. Odkąd wyjechaliśmy, nie ma dnia, żebyśmy nie dostali chociaż jednej wiadomości pt. 'Kuba trzyma cię za brzuch, czy to to co myślę?', 'Tosia chce siostrę, zróbcie to dla niej', 'Nie można mieć jedynaczki' (...). Każdy ma swoją historię i pomijając w tym nas, jeśli nie jesteśmy z kimś blisko to nie pytajmy kiedy w końcu? Nie decydujmy za innych" - czytamy.

Zofia Samsel podkreśliła, że nigdzie nie napisała, że jest w ciąży, więc jest to tylko nadinterpretacja internautów. "W naszym poście nie jest napisane, że nasza rodzina się powiększy, tylko że Tosia nie może doczekać się rodzeństwa. Tak uważacie wy. My jednak stawiamy na to, co sami w danym momencie czujemy i czego potrzebujemy. Aktualnie jest nam super dobrze. Zwłaszcza że znów możemy żyć w drodze" - czytamy we wpisie.

Jakub Tolak i jego partnerka krytykowani. "Z ciąży nie ma co żartować"

W sekcji komentarzy pojawiło się dużo krytycznych opinii. Internauci podkreślili, że z takiego poważnego tematu nie powinno się żartować. "I tu mam lekki niesmak, bo lubię żarty, ale żarty o ciąży mnie i wielu nie bawią", "No to takie słabe, jeżeli to żart... Zosia powinna, jako kobieta, mieć świadomość, że nie powinno się robić żartów z tematu ciąży", "Z ciąży nie ma co żartować. Gdyby nie komentarze nie zorientowałabym się, że dziś Prima Aprilis" - czytamy. Zgadzacie się z tymi opiniami?