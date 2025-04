Kilka miesięcy temu w mediach gruchnęła wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Informacja o rozpadzie ich małżeństwa była sporym zaskoczeniem, bo wcześniej nie było nawet mowy o tym, że para przechodzi kryzys. Kilka dni temu portal Pudelek opublikował zdjęcia Kaczorowskiej, która została przyłapana w ramionach tajemniczego mężczyzny. Fotografie podobno pochodzą z września 2024 roku i powstały po realizacji zdjęć do programu "Królowa przetrwania", gdzie rzekomo tancerka wdała się w bliższą relację z pracownikiem planu, słynnym dźwiękowcem. W takiej sytuacji wydaje się, że nie ma raczej mowy o naprawie małżeństwa i rozwód jest nieunikniony. Wiadomo, jakie są najnowsze ustalenia pary.

Co dalej z rozwodemAgnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli? Tancerz przekazał nowe ustalenia

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela chcą rozstać się bez długiej batalii sądowej i jak informował Pudelek, zdecydowali się na podpisanie ugody, którą przygotowują ich pełnomocnicy. Ostatnio w związku z intensywnymi przygotowaniami do "Tańca z gwiazdami" sprawy dotyczące ugody stanęły w martwym punkcie. "Agnieszka, pochłonięta przygotowaniami do programu, przestała się odzywać. Ustalenia dotyczące ugody nie zostały przez nią spełnione - ja ze swojej strony wywiązałem się ze wszystkich zobowiązań, wziąłem na siebie opłacenie kredytu na dom, ona miała zabrać swoje rzeczy, nie zrobiła tego. Nie będę jednak uprzedzał jej ruchów, nie zamierzam składać pozwu rozwodowego" - poinformował w rozmowie z portalem Maciej Pela. Do sądu nie wpłynął także pozew rozwodowy. Co dalej z formalnym rozstaniem pary? Jak ustalił Pudelek, kolejne spotkanie pary, w trakcie którego zostanie ustalona treść nowego porozumienia, zaplanowano na kwiecień.

Ja niezmiennie chciałbym zakończyć to małżeństwo ugodą. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, szkoda mi życia na ciąganie się po sądach. Mam nadzieję, że umówione spotkanie ugodowe dojdzie do skutku i zamkniemy sprawę

- poinformował portal Maciej Pela.

Agnieszka Kaczorowska wspomniała o Macieju Peli w najnowszym wywiadzie

Agnieszka Kaczorowska niedawno gościła na Kanale Zero. W rozmowie z WuWuniem i Tomaszem Wolnym wypowiedziała się na temat dzieci. Wróciła pamięcią do momentu, w którym dowiedziały się o rozstaniu rodziców. W trakcie wywiadu bardzo pozytywnie wypowiadała się o swoim partnerze. - One [moje córki - red.] przede wszystkim potrzebują miłości i bezpieczeństwa, i to dostają z obu stron. Tak samo ja, jak i ich tata, myślę, że bardzo o to dbamy - wyznała. Więcej przeczytasz tutaj: Kaczorowska w wywiadzie nagle wspomniała o Peli. Niespodziewane słowa