Mieczysław Szcześniak dał się poznać szerszej publiczności w 1998 roku dzięki "Dumce na dwa serca" - przebojowi nagranemu w duecie z Edytą Górniak. Piosenka stała się wielkim hitem, a niedługo później w życiu artysty pojawiły się pierwsze głośne sukcesy. Aktualnie wokalista może pochwalić się m.in. zdobyciem Bursztynowego Słowika, byciem trzykrotnym laureatem Fryderyków oraz reprezentowaniem Polski w 44. Konkursie Piosenki Eurowizji.

Mietek Szcześniak obchodzi 40-lecie kariery. Siostra muzyka zdradziła nieznane fakty na jego temat

30 marca Mietek Szcześniak pojawił się w programie "Pytanie na śniadanie" w związku ze zbliżającymi się obchodami 40-lecia kariery. Na artystę w studiu śniadaniówki czekała niespodzianka - producenci połączyli się z jego siostrą Sylwią. Krewna wokalisty zapytana o to, jaki naprawdę jest Mietek, zdradziła kilka ciekawostek z jego młodości. Okazuje się, że artysta od zawsze wyróżniał się swoim stylem i oryginalnością. - Pamiętam czasy, kiedy z koleżankami siedziałam przed naszym słynnym blokiem na ławce i on nagle wychodził w spodniach w pasy, w bluzeczce z worka, oczywiście wypranego poprzednio. Na dodatek w grzywce w tych włosach, więc na tamte czasy było to trochę dziwne dla ludzi - wyjawiła w rozmowie siostra muzyka.

Mietek Szcześniak od dziecka wykazywał talent wokalny. Umilał czas całej rodzinie.

W dalszej części rozmowy na kanapach "Pytania na śniadanie" siostra Szcześniaka wyjawiła, że artysta od najmłodszych lat pasjonował się literaturą i często czytał do późnej pory. - Kiedykolwiek się nie przebudził w nocy, to zawsze był nakryty kołdrą na głowie, z lampką pod spodem i ciągle wyczytywał różnego rodzaju książki - wyznała. Krewna muzyka wyjawiła również, że u artysty już od najmłodszych lat objawiał się talent wokalny i swoim śpiewem umilał często czas rodzinie. - Ten talent był po prostu nie do poskromienia. On ciągle śpiewał. To była łazienka, kuchnia, pokój, czy na zwykłym spacerze, u dziadków - wszędzie śpiewał - wyznała.