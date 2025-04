31 marca Doda zaskoczyła swoich fanów, ogłaszając, że już wkrótce pojawi się drugi sezon randkowego programu z jej udziałem. Wielu fanów piosenkarki podejrzewa, że jest to żart z okazji Prima Aprillis. Wśród komentarzy pojawiły się także sugestie, że ten pomysł nie ma sensu. Na jeden z nich celebrytka postanowiła dosadnie odpowiedzieć.

Doda odpisała na kąśliwy komentarz internautki. Poszło o... życie uczuciowe

Jesienią 2022 roku na antenie Telewizji Polsat zadebiutował program "Doda. 12 kroków do miłości", w którym Doda starała się znaleźć idealnego partnera. Show oparte jest na izraelskim formacie "Anna's 12 Steps to Love". W ostatni dzień marca piosenkarka zaskoczyła fanów, za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłaszając nabór kandydatów do drugiego sezonu programu, który dwa lata temu cieszył się sporą oglądalnością. "Mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale chyba nigdy nie zrozumieliście: nie wchodzi się, bo rzeka nigdy nie będzie taka sama, skoro płynie. I ten sezon też będzie inny, bo już trochę czasu upłynęło. Zgłoszenia (tylko poważne oferty) prosimy wysyłać na adres: doda12krokowdomilosci2@gmail.com - napisała wokalistka.

Niespodziewane ogłoszenie wzbudziło wśród internautów skrajne emocje. Część fanów Dody entuzjastycznie zareagowało na kontynuację programu, inni zaś są sceptycznie nastawieni do projektu, który w poprzedniej formule nie przyniósł oczekiwanych efektów. "Prima aprilis dopiero jutro", "Super, nie mogę się doczekać", "Wow, nie spodziewałam się tego, mam nadzieję, że będzie happy end z jakąś drugą połówką, nie tak jak ostatnio" - pisali pod postem. Piosenkarka zaangażowała się w żywiołową dyskusję, odpowiadając na niektóre z komentarzy. Jeden z nich doczekał się nawet riposty ze strony Dody. "Pani się nie nadaje do związku, szkoda czasu. Czasem tak bywa po prostu" - napisała internautka. "Pani Iwono, na szczęście nie jest pani w grupie ryzyka" - odparła 41-latka.

Doda zapowiada powrót programu z jej udziałem. Wspomina pierwszą edycję, która zakończyła się fiaskem

Pod postem Dody pojawiły się także liczne nawiązania do poprzedniej edycji programu "Doda. 12 kroków do miłości". "Co na to ten biedny psycholog?", "Pan psychoterapeuta już jest w terapii czy po? Czy będzie ktoś nowy?" - pytali fani. Nie musieli długo czekać na odpowiedź piosenkarki. "Nowy, ostatni jest nadal w traumie" - odparła Doda.