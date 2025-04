Jacek Rozenek to aktor, który ma na koncie występy w znanych produkcjach. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Sprawiedliwych", "39 i pół" oraz "Na krawędzi". W mediach było także głośno o jego związku oraz późniejszym rozwodzie z Małgorzatą Rozenek, z którą doczekał się dwójki dzieci. Chociaż obecnie w życiu aktora wszystko dobrze się układa, to w 2019 roku przeszedł udar mózgu. Jak zmieniła się jego codzienność?

REKLAMA

Zobacz wideo Majdan o kontakcie z Jackiem Rozenkiem. "Znamy swoje..."

Jacek Rozenek w poruszającym wyznaniu. "Dosłownie umierałem"

Jacek Rozenek przeszedł bardzo trudne chwile po udarze. Słowa lekarzy nie napawały optymizmem. Usłyszał, że być może będzie musiał poruszać się na wózku inwalidzkim. Miał także problem z mową. "Dlaczego zachorowałem? Mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że życie zniszczyła mi źle leczona infekcja, która doprowadziła do choroby serca, a to bardzo mocny czynnik sprzyjający udarom. Miałem pecha" - pisał Jacek Rozenek w książce "Padnij. Powstań. Życie po udarze".

Mimo przeciwności losu aktor postanowił zawalczyć o zdrowie. Rehabilitacja była jednak niezwykle kosztowna. "Byłem wtedy sam. Praktycznie umierałem. Miałem do wyboru - albo się poddać, albo nie. Wybrałem to drugie. Rehabilitacja kosztowała mnie milion złotych. Musiałem się pozbyć wszystkiego, co miało jakąś materialną wartość. Ale gdybym nie miał nic, też bym walczył" - wspominał w rozmowie z "Super Expressem". Rehabilitacja pozwoliła Jackowi Rozenkowi na powrót do formy. Aktualne zdjęcia aktora znajdziecie w naszej galerii.

Jacek Rozenek. ZDJĘCIAOtwórz galerię

Jacek Rozenek jest zakochany. Opowiedział o partnerce

Niedawno Jacek Rozenek wystąpił w programie "Dzień dobry TVN". Wspomniał o swoim nowym związku. Jest szczęśliwy u boku młodszej o 20 lat Marii Samuel. - Przyszła [miłość - przyp.red.] znienacka, ogarnęła mnie i wzięła mnie ze sobą. No, to niezwykłe, naprawdę niezwykłe wydarzenie w moim życiu. Zupełnie niespodziewane w moim stanie wtedy. Bo ja naprawdę mówiłem i to bez żadnego żalu, że nie podejrzewam, żeby mnie to doświadczyło jeszcze w życiu - opowiadał szczęśliwy Jacek Rozenek podczas występu w śniadaniówce.