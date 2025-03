Książulo podbił serca widzów polskiego Youtube'a i prędko zdobył sporą popularność w sieci. Obecnie jego kanał posiada niecałe dwa miliony subskrypcji, a filmiki z opiniami na temat restauracji czy konkretnych potraw osiągają lekką ręką miliony wyświetleń. W jednej z prowadzonych na kanale serii Książulo odwiedza restauracje polskich celebrytów. W opublikowanym 30 marca filmie mogliśmy tym razem zapoznać się z oceną warszawskiego lokalu Muzealna, w którym udziały posiada Maciej Musiał.

Książulo odwiedził restaurację Macieja Musiała. Youtuber podzielił się szczerą opinią

Książulo przyszedł do restauracji wraz z dwoma kolegami, decydując się przy tym zamówić niemal pełne menu Muzealnej. Popularni twórcy postawili zarówno na przystawki, zupy, dania główne, jak i desery. Wśród dań mogliśmy zobaczyć, jak Książulo zajada się i ocenia m.in. tatara wołowego, śledzie, pierogi, rosół, kapuśniak, policzki wieprzowe oraz pstrąga. Co ciekawe, pośród tak zróżnicowanych propozycji lokalu youtuberom najbardziej przypadły do gustu desery - karpatka, sernik i biszkopt. - Desery to coś, na co warto tu wpaść. Są bardzo, bardzo smaczne. Na to bym wrócił - stwierdził Książulo.

Przechodząc do podsumowania lokalu youtube'owy ekspert wyznał, że Muzealna nie wypadła najgorzej, ale też nie najlepiej. - Wniosek jest prost i chyba jednogłośny (...). Najbardziej mi smakowały desery. Tak z ręką na sercu mógłbym je polecić, bo każdy z trzech mi smakował bardzo. (...) Policzki były dobre, kapuśniak też był ciekawy, tak kwaśny, że aż ciekawy. (...) Oprócz deserów nie było nic takiego, o czym będę myślał, co naprawdę utkwiłoby w mojej pamięci. 690 złotych zostawiliśmy, zjedliśmy wszystko, ale porcje nie były też duże - wyjawił przed widzami Książulo.

Tak Książulo ocenił restaurację Borysa Szyca. Zapłacił w niej prawie tysiąc złotych

Podczas oceny Muzealnej Książulo wspomniał, że dotychczasowo spośród ocenionych przez niego restauracji gwiazd - na pierwszym miejscu stawia Akademię, która należy do Borysa Szyca. Youtuber udał się do lokalu aktora jeszcze w 2024 roku, gdzie również zasmakował wielu dań z menu. Choć przy większości z nich internetowy twórca zwracał uwagę głównie na dość wysokie ceny, końcowo i tak stwierdził, że jedzenie w Akademii jest warte polecenia. - Podsumowując, mimo że kosztowna to była wizyta, bo zapłaciliśmy za wszystko prawie tysiąc złotych, to uważam, że dosyć udana. Szczególnie tatar, pierogi z cielęciną, fondant to były rzeczy, które zapamiętam na długo - powiedział przed kamerą Książulo.