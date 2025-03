Justyna Dobrosz-Oracz przez lata była związana z Telewizją Polską, gdzie prowadziła główny serwis informacyjny "Wiadomości". Dziennikarka rozstała się ze stacją w 2016 roku i zaczęła rozwijać karierę w "Gazecie Wyborczej". Po objęciu nowej władzy Dobrosz-Oracz wróciła do TVP. Obecnie widzowie mogą ją oglądać w TVP Info, gdzie prowadzi programy publicystyczne. Wiele osób z pewnością ciekawi, jak wygląda jej życie prywatne. Dziennikarce od czasu do czasu zdarzało się uchylić rąbka tajemnicy.

Justyna Dobrosz-Oracz zawsze może liczyć na wsparcie męża

Prezenterka od 2007 roku jest w związku z Pawłem Oraczem. Mężczyzna pracuje w branży IT. Spotkali się po raz pierwszy, gdy mieli po 18 lat. "Przystojny, o ciekawej urodzie, był przyjacielem chłopaka mojej siostry. Potem dowiedziałam się, że pytał o mnie Maćka, ale on go odstraszył: 'Daj spokój, nie masz szans, ona tylko nauka i nauka'" – wspominała dziennikarka w wywiadzie dla magazynu "Pani". Prawdziwe uczucie zrodziło się niedługo po maturze. "Dostałam się na Uniwersytet Warszawski i Wrocławski, ale wybrałam stolicę. Kiedy pisałam test, Paweł wysłał do mnie list. Pierwszy i jedyny! Ale wbił mnie w fotel. Już wtedy wiedziałam, że będziemy razem. (...) Po roku stwierdziłam, że albo on przyjedzie do Warszawy, albo nasz związek się nie uda. Rzucił Wrocław, kumpli, całe swoje życie i przyjechał do mnie. Przez pół roku nie powiedziałam rodzicom, że mieszkam z chłopakiem" - wyznała. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Justyna Dobrosz-Oracz nie owija w bawełnę. Jej związek nie jest idealny

Dziennikarka jest bardzo szczęśliwa w swoim związku. W kilku wywiadach podkreśliła jednak, że jej małżeństwo, tak jak wiele innych, ma słabsze momenty. Zdarzają się sprzeczki i nieporozumienia. "Paweł jest nerwusem, ja też, ale mniejszym. Gdy się kłócimy, to z reguły o bzdury. Każde z nas ma swoje słabości. Mieliśmy i kryzysy. Dobrze wiemy, że nie ma związków idealnych, bo nie ma ludzi idealnych, ale gdy jest miłość, ona zawsze zwycięży" - mówiła w jednym z ostatnich wywiadów. Na początku roku para została uhonorowana "Srebrnym Jabłkiem", czyli nagrodą dla najpiękniejszej miłosnej historii według czytelniczek i czytelników magazynu "Pani".