Karol Nawrocki kandyduje na prezydenta Polski. 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów. Nawrocki walczy o głosy i robi, co może, by dotrzeć do Polek i Polaków. Ostatnio postanowił pokazać się od innej strony. Wystąpił w podcaście Żurnalisty, w którym opowiedział więcej o swoim życiu prywatnym. Poruszył temat dzieciństwa i rodziny.

Karol Nawrocki otworzył się na temat rodziny. Opowiedział o rodzicach

Karol Nawrocki opowiedział nieco więcej o okresie dojrzewania. W rozmowie z Żurnalistą scharakteryzował ludzi, z którymi dorastał. Opowiedział też o ojcu (mężczyzna nie żyje). - Dorastałem wśród ludzi, którzy są zupełnie skrajnie do siebie niepodobni, czyli moja mama i mój tata, (...), inna emocja, inny krajobraz emocji. Inaczej ta miłość moja do taty i do mamy wyglądała (...). Tata nie był tak wrażliwym gościem, ale do ojca miałem taką miłość uciekającą, bo ja nie nadążałem za swoim ojcem, były takie momenty, że przez kilka lat go nie widziałem, gdzieś wyjeżdżał (...). On spędzał ze mną czas, ale nie tak dużo, jak moja mama. (...) Czasami nie widziałem, gdzie jest, co robi - skwitował. Wyznał również, kim byli jego rodzice zawodowo. - Ojciec z zawodu był tokarzem, ale był taki moment, że pracował na stoczni, był chyba przez trzy lata w Wielkiej Brytanii. Mama właściwie była w domu, wychowywała mnie i siostrę, ale podejmowała się różnych działalności - mówił kandydat PiS-u.

Karol Nawrocki opowiedział również o swojej sytuacji finansowej w przeszłości. Choć jego rodzina nie miała problemów w tej sferze, kandydat podejmował się pracy. - Ja nie żyłem na pewno w biedzie, mama o mnie dbała, ojciec też dokładał starań, ile mógł, ale na te rzeczy, które chciałem zrealizować, (...) musiałem zarabiać sam. Sytuacja finansowa w mojej rodzinie, gdy ja byłem nastolatkiem, nie była najlepsza. Nie byłem z biedy, tego nie chcę nikomu wmawiać - wyznał.

Karol Nawrocki w przeszłości napisał biografię Nikodema Skotarczaka. Ekspertka wypowiedziała się na ten temat

Jakiś czas temu wyszło na jaw, że kandydat na prezydenta napisał w przeszłości biografię Nikodema Skotarczaka. Był to gangster, który był związany z trójmiejską mafią. Nawrocki zrobił to pod pseudonimem - Tadeusz Batyr. Wiele osób ponownie zaczęło mu wytykać kontakty z półświatkiem. Co na to ekspertka od PR-u? "W wyborach prezydenckich będzie coraz więcej wyciąganych materiałów z dawnych lat oraz potknięć, jakie mieli wcześniej kandydaci. Z tym każdy z nich musi się liczyć. Osoby, które stoją za wizerunkiem pana Nawrockiego czy też innego kandydata, powinny być przygotowane na tzw. kryzys wizerunkowy w mediach. (...) Do godziny powinno paść oświadczenie ze strony pana Karola Nawrockiego, które wyjaśnia tę zaistniałą sytuację" - stwierdziła Marta Rodzik. ZOBACZ TEŻ: Trzaskowski wbija szpilę Nawrockiemu. Chodzi o pseudonim. Zaboli