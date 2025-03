Agnieszka Kaczorowska z odcinka na odcinek ma coraz większe szanse, aby wygrać emitowaną obecnie edycję "Tańca z gwiazdami". Serialowa Bożenka i Filip Gurłacz są uwielbiani przez widzów, a ich występy świetnie oceniają jurorzy. Choć Kaczorowska, jak sama podkreśla, wkłada w udział w show mnóstwo pracy, podczas odcinka z 30 marca znalazła chwilkę, aby złapać nieco luzu. Kamery uchwyciły, jak rozmawiała z Dodą, która znalazła się tego dnia na widowni "Tańca z gwiazdami".

Agnieszka Kaczorowska rozmawiała z Dodą. Wokalistka dodała osobliwy filmik po spotkaniu

Na zdjęciach, które trafiły do mediów po piątym odcinku "Tańca z gwiazdami", można podejrzeć, że Agnieszka Kaczorowska skierowała się do stolika, przy którym siedziała Doda. Panie usiadły obok siebie i oddały się rozmowie. Obydwie były w doskonałych humorach i chyba świetnie się ze sobą dogadywały.

Doda i KaczorowskaOtwórz galerię

O czym tak plotkowały? Tego nie wiadomo, chociaż Doda poniekąd zasugerowała to po ich spotkaniu. Na TikToku wokalistki pojawił się filmik, na którym widać, jak dyskutuje z Kaczorowską za kulisami show. Nie słychać, o czym mówią, ale jako tło nagrania Doda wstawiła wulgarną wypowiedź mężczyzny, który w dosadnych słowach wypowiada się o kimś innym. - Dla mnie on jest, k***a, zerem, zwykłym dnem. No k***a, po prostu idiotą - słychać m.in. na nagraniu. Czyżby Doda chciała tym samym dać do zrozumienia, że w ten sposób rozmawiały na czyjś temat?

Doda kolejny raz odmówiła udziału w "Tańcu z gwiazdami"

Produkcja "Tańca z gwiazdami" od lat usiłuje namówić Dodę do udziału w show, ale wokalistka konsekwentnie tego odmawia. Podczas wspomnianego odcinka ponownie usłyszała zaproszenie do formatu, tym razem ze strony Rafała Maseraka. Gwiazda znów pozostała jednak nieugięta. Co ciekawe, ogromną zwolenniczką zobaczenia Dody na parkiecie jest Iwona Pavlović. Zdaniem jurorki gwiazda ma idealne predyspozycje, aby świetnie poradzić sobie w programie. - Ja już przestałam o tym mówić, ale wcześniej bardzo często o tym mówiłam, że ja bym ją widziała. (...) Myślę, że sprawdziłaby się tu idealnie, ale czy ona ma czas? Nie wiem. Ja bym z przyjemnością Dodę zobaczyła w tym programie - komentowała w rozmowie z Party w 2021 roku.