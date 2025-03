Maciej Kurzajewski nie miał w ostatnim czasie zbyt wielu powodów do radości. Media wciąż rozpisują się na temat jego związku z Pauliną Smaszcz. Prezenter był również rozczarowany odpadnięciem z "Tańca z gwiazdami". - Nikt z uczestników nie spodziewa się i nie chce odpaść pierwszy. Jest, jak jest... Będę to wspominał jako jedną z największych przygód mojego życia - mówił tuż po zejściu z anteny. Kurzajewski nie zamierza jednak marnować czasu na smutki i rozpamiętywania. Postanowił wykorzystać wolny czas na aktywność fizyczną.

Maciej Kurzajewski pochwalił się osiągnięciem sportowym

30 marca w Warszawie odbył się półmaraton, w którym udział wzięło mnóstwo gwiazd. Wśród nich znalazł się również Maciej Kurzajewski. Na swoim profilu na Instagramie pochwalił się zdjęciami z biegu. "I taką biegową wiosnę to ja lubię! Gratulacje dla wszystkich uczestników biegu na pięć kilometrów i półmaratonu warszawskiego! Brawa za świetną organizację!" - napisał. "Gratulacje", "Super chłopaki", "Brawo" - komentowali zachwyceni obserwatorzy prezentera. Warto podkreślić, że nie był to pierwszy raz Kurzajewskiego. W 2022 roku uczestniczył w "TCS New York City Marathon", w ramach którego w ciągu dwóch dni przebiegł aż... 42 km i 195 m. Robi wrażenie?

Maciej Kurzajewski od zawsze pasjonował się sportem

Przy okazji jednego z maratonów Kurzajewski udzielił obszernego wywiadu na temat swojej miłości do sportu. Okazuje się, że prezenter myślał nawet kiedyś o zostaniu zawodowcem. Ostatecznie postanowił jednak związać swoje życie z dziennikarstwem. "Może odrobinę tego żałuję, ale tak naprawdę dobrze się czuję w tym wymiarze sportowca-amatora. W młodości byłem bardzo aktywny, próbowałem różnych dyscyplin sportowych, ale jednocześnie tata zaszczepił we mnie zamiłowanie do dziennikarstwa. (...) Odkąd skończyłem 30 lat, biegam regularnie i czerpię z tego nie tylko przyjemność i świetne samopoczucie, ale także pozytywne nastawienie do życia. Ta poranna godzina, którą przeznaczam na bieganie, powoduje, że na całą resztę dnia jestem człowiekiem gotowym do działania, do podejmowania wyzwań. Ogromną satysfakcję czerpię z ukończenia każdego maratonu" - mówił w rozmowie z portalem Bankomania.