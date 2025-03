Aneta Glam zasłynęła dzięki udziałowi w programie "Żony Miami", gdzie pokazywała swoje luksusowe życie w Stanach Zjednoczonych. Później wzięła także udział w formacie "Królowa przetrwania". Celebrytka rozkręca swoją karierę i chętnie chwali się sukcesami. 30 marca w "halo tu polsat" wyemitowano rozmowę Anety Glam z Aleksandrem Sikorą. Opowiedziała o swojej codzienności.

Zobacz wideo Glam pochwaliła Agatę Rubik. Co za słowa

"halo tu polsat". Aneta Glam oferuje pracę. Chętnie zatrudni Polaków

Podczas rozmowy Aneta Glam pochwaliła się nowymi inwestycjami. - Dzisiaj właśnie dokonałam ostatecznej transakcji zakupu drugiego mojego domu. Ten dom znalazłam już półtora miesiąca temu, nie mogłam się zdecydować, który kupić i zdecydowałam się nabyć dwie nieruchomości - powiedziała przed kamerami. W związku z zakupem nieruchomości Aneta Glam poszukuje pracowników. Jakie ma wymagania? - Szukam kogoś z Polski, kogo bym chciała zatrudnić, to właśnie chodzi o ten drugi dom. Będę potrzebowała opiekunów do mojego konia, do kotów i do domu, żeby ktoś się zajął tym domem. Najlepiej jakby to była jakaś para z Polski, bo z Polakami się najlepiej dogaduję. Oczywiście ta para musiałaby mieć jakieś zasługi, żeby mogła tutaj przyjechać, nie wiem, np. musieliby być weganami - wyjawiła Aneta Glam.

"halo tu polsat". Aneta Glam o Donaldzie Trumpie. Takie ma poglądy

W trakcie rozmowy nie zabrakło także tematu polityki. Aneta Glam wyjawiła, jakie ma poglądy. - Ani nie jestem republikanką, ani nie jestem demokratką. Jestem gdzieś tak pośrodku - stwierdziła. Padły także słowa o prezydencie Stanów Zjednoczonych. - Dlatego że mieszkam w Palm Beach, to nawet trudno nie przebywać w gronie Donalda Trumpa, bo tutaj wszystko dzieje się wokół niego. Ludzie się tutaj specjalnie przeprowadzają, bardzo ważni ludzie, na wysokich pozycjach, żeby być blisko siły politycznej. To nie znaczy, że jestem jakąś zwolenniczką Trumpa - powiedziała Aneta Glam. Celebrytka nie wyklucza rozpoczęcia kariery politycznej. - Muszę jednak najpierw zmienić postrzeganie mojej osoby - dodała.