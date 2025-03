Bruce Glover urodził się 2 maja 1932 roku w Chicago. Od początku interesował się sztuką, a w szczególności malarstwem. Później postanowił rozwijać talent aktorski. Glover ma na koncie role w wielu popularnych produkcjach. Wystąpił m.in. w "Szkole kowbojów", "Mieście duchów", "Hiszpance" oraz filmie wyreżyserowanym przez Romana Polańskiego - "China Town". Sporą rozpoznawalność przyniosła mu także rola zabójcy Winta w filmie "Diamenty są wieczne". Informacja o jego śmierci pojawiła się w mediach 29 marca.

Bruce Glover nie żyje. Syn pożegnał go w mediach społecznościowych

Bruce Glover zmarł 12 marca w wieku 92 lat. Informację o jego śmierci przekazał portal TMZ. "Przedstawiciel aktora potwierdził nam tę wiadomość, jednak nie zdecydował się na podanie przyczyny zgonu" - czytamy na stronie. Crispin Glover, syn aktora, upamiętnił ojca w mediach społecznościowych. Na jego instagramowym profilu pojawiło się pięć kadrów z filmów, w których wystąpił. "Bruce Herbert Glover. 2 maja 1932 - 12 marca 2025 r." - czytamy w opisie. Pod postami pojawiły się komentarze zamieszczone przez fanów zmarłego aktora. "Moje kondolencje, był świetnym aktorem", "Tak mi przykro z powodu twojej straty. Wspaniały aktor, który pozostawia po sobie wielkie dziedzictwo", "Niech spoczywa w pokoju. To piękne zdjęcia i piękne wspomnienia", "Dziękujemy za te kadry. Będziemy o nim pamiętać" - czytamy na profilu Crispina Glovera.

Bruce Glover w szczerym wyznaniu. "Chcę pomagać ludziom"

W 2019 roku Bruce Glover udzielił szczerego wywiadu. Został poproszony o wyjawienie faktu ze swojego życia, który może zaskoczyć odbiorców. "Jedną z rzeczy, o których ludzie nie wiedzą i mogą być zaskoczeni, jest to, że jestem bardzo miły. I chcę pomagać ludziom. I to jest to, co chciałbym widzieć, ucząc inne osoby. Widzieć, jak ktoś się rozwija. Niestety większość ludzi tylko słucha i nie wykonuje pracy, którą muszą wykonać. (...) Ważne jest to, że jeśli nie wykonasz swojej pracy, nie będziesz w tym zbyt dobry. Jeśli nie zaryzykujesz, nie dojdziesz do celu" - powiedział aktor w rozmowie z theoriginalvangoghsearanthology.com.