Nie żyje Young Scooter. Raper zmarł w dniu swoich 39. urodzin

Kenneth Edward Bailey, bo tak naprawdę nazywał się Young Scooter zadebiutował jako raper w 2012 roku, kiedy podpisał kontrakt z wytwórnią płytową Freebandz. W 2013 roku współpracował z Gucci Mane nad mixtape'em zatytułowanym "Free Bricks 2". W tym samym roku wydał kolejny mixtape, na którym gościnnie pojawili się Gucci, Future, WG i Lil Boosie. Jak poinformował portal New York Post, artysta zmarł w dniu swoich 39. urodzin.

Young Scooter był hospitalizowany tuż przed śmiercią

Portal New York Post donosi, że w dzień śmierci raper miał doznać urazu nogi. Kontuzji nabawił się podczas ucieczki przed policją. Pojawiły się informacje, jakoby 39-latek miał zostać postrzelony przez służby. Porucznik Departamentu Policji w Atlancie szybko zdementował te plotki. "Żeby było jasne, obrażenia, które zostały odniesione, nie zostały spowodowane przez funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia"- przekazał. Scooter po wypadku został przetransportowany do szpitala i tam zmarł. Przyczyna śmierci wciąż jest badana. Na profilu rapera zaroiło się od komentarzy zrozpaczonych fanów. "To straszne, nie mogę w to uwierzyć", "Czy to wydarzyło się naprawdę?", "Spoczywaj w pokoju bracie", "Okropna wiadomość, moje serce pękło" - czytamy.

Young Scooter miał nietypowe podejście do rapowania

Scooter urodził się w Walterboro w Południowej Karolinie, a w wieku dziewięciu lat przeprowadził się do Kirkwood Community w Atlancie. Zdecydował się na karierę muzyczną w 2008 roku po oskarżeniu o handel narkotykami. To wtedy doszło do jego pierwszej współpracy z Future'em. Chociaż Scooter nie był tytanem list przebojów, odegrał ważną rolę w amerykańskim hip-hopie. W wywiadzie dla Complex w 2013 roku, raper opowiedział o swoim nietypowym flow. "Nie obchodzi mnie, co powiem na bicie, o ile chodzi o jakieś pieniądze. Kiedy będziesz myślał bez końca nad tym, co chcesz przekazać i będziesz próbował to zapisać, w końcu to s********z" - tłumaczył. Rok temu Scooter wydał swój 14. album "Trap's Last Hope". Pojawili się na nim gościnnie m.in. Future, EST Gee i Peewee Longway.