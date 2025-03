Edyta Górniak ma za sobą stresujące chwile. Wszystko przez medialne rozstanie jej syna z Nicol Pniewską. Afera jest dla wielu cały czas żywa, a słowa wokalistki zdenerwowały HighBart, który ostro w nią uderzył. 27 marca Allan obchodził 21. urodziny. Mama zabrała go z tej okazji na wycieczkę - polecieli do Tajlandii, którą nawiedziło trzęsienie ziemi. Czy piosenkarka i Enso są bezpieczni?

Edyta Górniak jest teraz z synem w Tajlandii. Jak znoszą trudną sytuację?

Na terenie Mjanmy oraz w Tajlandii doszło do trzęsienia ziemi. W mediach pojawiły się szokujące obrazy - m.in. zawalającego się wieżowca. Obecnie na terenie Tajlandii przebywa Edyta Górniak, która zabrała w podróż syna, który właśnie skończył 21 lat. Jak piosenkarka zareagowała na sytuację? "Edi była wstrząśnięta, gdy w dniu urodzin Allana doszły do niej wieści o (...) trzęsieniu ziemi (...) Docenia, że ona z synem są zdrowi i mogą cieszyć się bliskością, zwłaszcza że od dawna nie spędzali ze sobą tyle czasu" - przekazało portalowi Świat Gwiazd anonimowa osoba z otoczenia piosenkarki. "Wydarzenia zepsuły radosne świętowanie. Edi trudno się skupić na zabawie, kiedy widzi wokół siebie tyle nieszczęścia. (...) na wyspie, na której przebywa, wstrząsy były odczuwalne. Edi docenia fakt, że urodziła się i może koncertować w kraju, w którym pod tym względem jest bezpiecznie" - wyjawiło źródło serwisu.

Edyta Górniak złożyła synowi życzenia. Wspomniała o oszustach

W dzień urodzin Allana na profilu na Instagramie Górniak pojawił się wpis, w którym wokalistka postanowiła złożyć życzenia jedynemu synowi. Była przy tym bardzo wylewna. "Trochę za dużo przeżyłeś jak na swoje 21 lat synu mój. Wolałabym, żeby twoja droga życia była lżejsza przyjemniejsza i spokojniejsza" - czytamy w poście. Następnie gwiazda postanowiła wspomnieć o... oszustach. "Żeby przewidzieć ruch oszusta, musiałbyś myśleć jak oszust. Mimo ryzyka i bolesnych lekcji zawsze jednak lepiej jest szukać w ludziach dobra" - napisała Górniak. "Jesteś silny. Dobry i mądry. Pracowity troskliwy uczciwy i wybitnie kreatywny. To jest twój kapitał i to są twoje korzenie. Możesz absolutnie polegać na sobie. Pięknych urodzin pod palmami synek. Zaczynamy nowy rozdział" - podsumowała diwa.