Adam Zdrójkowski to aktor, który ma na koncie występy w wielu znanych produkcjach. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Rodzinie zastępczej" oraz "Świętach inaczej". Obecnie trwają także nagrania do nowego sezonu serialu "Rodzinka.pl", w którym Zdrójkowski wciela się w rolę Kuby Boskiego. Mimo napiętego grafiku aktor znalazł chwilę na wyjazd do słonecznej Hiszpanii. Opublikowane przez niego kadry wywołały poruszenie oraz lawinę spekulacji w mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Gąsiewska o powrocie "Rodzinki.pl". Wspomniała o Zdrójkowskim

Adam Zdrójkowski pokazał piękny widok. "Jestem w moim wymarzonym miejscu"

28 marca Adam Zdrójkowski podzielił się na InstaStories kadrami z wycieczki do Hiszpanii. Najpierw zrelacjonował podróż samolotem, a potem uradowany nadawał z tarasu z pięknym widokiem w Porto Banos. Towarzyszyła mu agentka nieruchomości, co może świadczyć o tym, że zdecydował się na inwestycję w słonecznej Hiszpanii. - No i jestem w moim wymarzonym miejscu, z moją wymarzoną Kornelią. A ten widok oznacza tylko jedno. Zakupy - mówił zadowolony Adam Zdrójkowski. Aktor pochwalił się także zdjęciami kluczy oraz opublikował selfie, na którym trzymał w ręku szampana. Na potwierdzenie, czy rzeczywiście zdecydował się na zakup nieruchomości, musimy jeszcze trochę poczekać. Kadry opublikowane przez aktora znajdziecie w naszej galerii.

galOtwórz galerię

Adam Zdrójkowski szczerze o pieniądzach. "To jest suma, która absolutnie na wszystko mi wystarcza"

Jakiś czas temu Adam Zdrójkowski udzielił wywiadu dla portalu Jastrząb Post, w którym został zapytany o to, ile należy zarabiać miesięcznie, aby godnie żyć. Aktor nie podał konkretnej kwoty. - To zależy, czy mówimy o miejscu, takim jak np. Warszawa, czy o jednak bardziej prowincjonalnych miejscach - zaczął. Dziennikarka była dociekliwa i zapytała Zdrójkowskiego o koszty życia w dużym mieście. - Jeżeli miałbym powiedzieć o sobie i liczyć swoje wydatki i rachunki, które mam co miesiąc, to uważam, że 10-12 tysięcy, to jest suma, która absolutnie na wszystko mi wystarcza - powiedział Adam Zdrójkowski podczas rozmowy dla portalu Jastrząb Post.