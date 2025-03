Filip Chajzer przez cztery lata był związany z "Dzień Dobry TVN". W śniadaniówce tworzył duet razem z Małgorzatą Ohme i choć wydawało się, że ich współpraca z produkcją ma się dobrze, w 2023 roku oboje musieli pożegnać się z formatem. Choć oficjalnie prezenter miał przebywać na zwolnieniu lekarskim, a stacja miała prowadzić z nim rozmowy, syn Zygmunta Chajzera zapamiętał to zupełnie inaczej.

Zobacz wideo Chajzer o Rozenek-Majdan. Byli prowadzący "DDTVN" trzymają ze sobą sztamę?

Filip Chajzer przerwał milczenie ws. zwolnienia z "DDTVN". Mówi o "wyrżnięciu ostatniego z ekipy Miszczaka"

Kiedy w 2023 roku w "Dzień Dobry TVN" doszło do masowych zwolnień, razem z Filipem Chajzerem z ekranu zniknęli m.in. Małgorzata Rozenek, Agnieszka Woźniak-Starak czy Andrzej Sołtysik. Po dwóch latach od odejścia z formatu, dziennikarz postanowił ujawnić szczegóły zwolnienia. - To nie było żadne zwolnienie lekarskie. […] Ostatecznie ja dostałem audycję wtedy w radiu i wymyślono sobie, że to będzie świetny powód wyrżnięcia ostatniego z ekipy Edwarda Miszczaka - wyznał w rozmowie ze Światem Gwiazd. W dalszej części wypowiedzi wspomniał także o "naturalnym wypaleniu". - To jest tak, że jak masz długoletnią dziewczynę, no to jest fajnie i zawsze są wzloty, upadki i tak dalej, ale no ślubu ze sobą nie wzięliście, a nawet jeśli, to możesz się rozwieźć. I tutaj nastąpiło naturalne obopólne wypalenie - dodał.

W tej samej rozmowie poruszono także kwestię współpracy z Małgorzatą Ohme. Przypomniano dziennikarzowi, że ten mówił głośno, że nie była ona jego wymarzoną współprowadzącą. - Jak ty mnie łapiesz za słowa. Ja sobie tak rzuciłem i już chciałem skończyć ten temat - podsumował krótko.

Filip Chajzer zapytany o to, czy śledzi losy "Dzień Dobry TVN". Wymowne słowa

Reporter Świata Gwiazd zapytał Chajzera także o to, czy ogląda "Dzień Dobry TVN". Okazuje się, że dziennikarz ma nawet ulubioną parę prowadzących. - Oglądam z dziką przyjemnością. Paulina Krupińska i Damian Michałowski to jest moja totalnie ulubiona para. Uważam, że są stworzeni do prowadzenia telewizji śniadaniowej. Zresztą Sandra Hajduk i Maciek Dowbor wybitni absolutnie też sprawdzili się wyśmienicie - stwierdził. Następnie pokusił się o wymowne słowa. - Oglądam to z taką przyjemnością, że tak siedzę rano, zakładam garnitur, marynarkę, załatwiam sprawy, płacę faktury, rekrutuję przez telefon nowych pracowników i sobie myślę: "Kurde w jakiej idealnej pozycji dzisiaj jestem. Tam byłem, odhaczone, a dzisiaj robię to, co kocham" - przyznał.