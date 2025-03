Beata Kozidrak to jedna z ikon polskiej sceny muzycznej. Już pod koniec listopada 2024 roku fani mogli się zacząć niepokoić o jej stan zdrowia. Wokalistka zaczęła odwoływać kolejne występy. Ostatecznie zrezygnowała z koncertowania i zniknęła na kilka miesięcy. "Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle... Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani" - przekazała na nagraniu w styczniu br. Wielu czeka na powrót Kozidrak. Istnieje szansa, że już niedługo artystka pojawi się na scenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz nabija się z Beaty Kozidrak. Przekręciła słowa jej wielkiego hitu

Beata Kozidrak powróci na Fryderykach? Jest stanowisko organizatorów wydarzenia

Jeszcze do niedawna wielu liczyło, że zobaczą Kozidrak 22 marca podczas specjalnego koncertu "House of Beata". Przedstawiciele wokalistki przekazali, że wydarzenie przeniesiono na listopad br. Pojawiają się jednak głosy dotyczące potencjalnego występu wokalistki na gali rozdania nagród przyznawanych przez ZPAV. Jak wiadomo, Kozidrak otrzyma nagrodę specjalną w postaci Złotego Fryderyka. Portal Świat Gwiazd postanowił się skontaktować z organizatorem wydarzenia. Jego przedstawicielka przekazała najnowsze wieści w sprawie.

Podkreśliła, że cały czas pozostają w kontakcie z managementem piosenkarki. "W tej chwili jeszcze wszystkie karty są na stole. Wszystko jest możliwe, łącznie z występem Beaty Kozidrak, a nie tylko odebraniem nagrody. Cały czas czekamy na informacje od managementu artystki, czy pojawi się ona na gali. Możliwe, że dostaniemy tę wiadomość w ostatniej chwili, tuż przed galą wręczenia Fryderyków" - wyjaśniła Katarzyna Kowalewska. Przedstawicielka organizatora podkreśliła również, że są w stanie przygotować występ Kozidrak nawet na ostatnią chwilę. "Ale nawet, jeśli będziemy wiedzieć tuż przed, to bez problemu zorganizujemy występ Beaty Kozidrak. Jesteśmy na to przygotowani. Czekamy zatem na zielone światło" - podsumowała. Gwiazda ma pojawić się 5 kwietnia na gali w Krakowie.

Beata Kozidrak otrzyma Złotego Fryderyka. Znajdzie się u boku cenionych w branży

Podczas tegorocznej gali wyróżnienie w postaci Złotego Fryderyka otrzyma Beata Kozidrak, która przez organizatorów została opisana jako "charyzmatyczna wokalistka Bajmu, autorka niezapomnianych tekstów i przebojów". Pośmiertnie wyróżniony zostanie również Wojciech Trzciński - ceniony kompozytor. Przez lata tę nagrodę otrzymywały znakomite postaci polskiej muzyki m.in. Marek Grechuta, Czesław Niemen, Kora, Irena Santor oraz Zbigniew Wodecki.