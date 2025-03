Jeszcze w styczniu Sandra Kubicka przeniosła się z rodziną do nowego domu z dala od zgiełku miasta. Modelka od momentu przeprowadzki relacjonuje kolejne etapy urządzania wymarzonej willi. W międzyczasie ogłosiła rozstanie z Aleksandrem Baronem, co wywołało w mediach ogromne zamieszanie. Kubicka nie chce komentować sprawy i skupia się na opiece nad synem i kolejnych etapach urządzania domu. Właśnie pokazała, jak urządziła jedną z łazienek.

Sandra Kubicka pochwaliła się pokojem kąpielowym

Sandra Kubicka właśnie poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w całości urządziła już jedną z łazienek, a właściwie pokój kąpielowy, w którym można poczuć się jak w SPA. W środku znajdują się: sauna, dwa prysznice i toaletka. Centralnym miejscem pokoju kąpielowego jest ciemna, transparentna wanna, którą celebrytka miała już okazję pokazać wcześniej.

Jest wanna, która wywołała bardzo dużo emocji w mediach. Ona wygląda pięknie i jest też niesamowicie wygodna

- podkreśliła Kubicka. Poinformowała, że wanna zrobiona jest z żywicy i należy być ją specjalnym płynem, aby jej nie uszkodzić. "Nie pozwólcie, aby ktoś, kto sprząta w domu, używał takiego typowego produktu z drobinkami, bo możecie ją porysować, a tego nie chcecie' - dodała. Kubicka podkreśliła, że wanna jest bardzo praktyczna szczególnie jeśli jej właścicielka lubi używać kolorowych kul do kąpieli, które mają tendencje do brudzenia białych wanien. "Tutaj nie musicie się o to martwić" - dodała.

Sandra Kubicka jest zachwycona nową łazienką. "Złoto króluje, na bogato"

Sandra Kubicka zdecydowała się w swojej łazience na złotą armaturę. "Złoto króluje, na bogato" - stwierdziła. Celebrytka oprócz podgrzewanej podłogi zdecydowała się także na fragment podgrzewanej ściany tuż przy wieszaku z ręcznikami, dzięki czemu szybciej się suszą. Kubicka podkreśliła, że ma duży prysznic przewidziany na dwie osoby. Celebrytka pochwaliła się także "królową pomieszczenia", którą jest toaleta. "To nie jest byle jaka toaleta i uważam, że jeżeli będziecie robić łazienkę od postaw, od zera, to tylko taką. Ona myje, suszy, podgrzewa" - dodała podekscytowana modelka. W sekcji komentarzy fani Kubickiej podzielili się swoimi opiniami na temat nowego pomieszczenia. "Cudna. Jasna i piękna", "Przepięknie", "Wspaniała", "To się nazywa miejsce relaksu" - czytamy pod postem.