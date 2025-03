To nie pierwszy raz, gdy ogłoszenia o pracę zamieszczane przez kancelarię Sławomira Mentzena stają się obiektem dyskusji. W 2023 roku głośno było o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która sprawdzała, czy Mentzen nie oferował stawek poniżej minimalnego wynagrodzenia. "Osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta ds. wsparcia IT proponowano 1800-2700 zł brutto za pracę na pół lub trzy czwarte etatu w ramach umowy zlecenie" - czytamy na portalu pulshr.pl. Tym razem uwagę oprócz stawek przyciąga coś jeszcze. Spójrzcie sami.

Sławomir Mentzen ma konkretne warunki. Zapomnij o work-life balance

Najwięcej emocji bez dwóch zdań wzbudza oferta na stanowisko młodszego specjalisty/specjalistki ds. marketingu. Osoba, która chciałaby podjąć pracę w tym zakresie może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 5200-5800 zł. brutto. Wszystko miałoby się opierać na umowie o zlecenie. Początek ogłoszenia wydaje się całkiem zachęcający. "Poszukujemy kreatywnej, otwartej osoby, z dobrym poczuciem humoru i nieograniczonymi pokładami energii" - czytamy. Ciekawiej robi się później. Okazuje się, że kancelaria nie dba o życie pracowników poza pracą. "Jeśli uważasz, że praca marketingowca kończy się o 16, to na pewno się nie dogadamy".

Firma otwarcie przyznaje, że każdy, kto chce u nich pracować, musi liczyć się z nadgodzinami. "Szukamy osób, które chcą pracować ponad normę i nie lubią monotonii. Jeżeli najważniejszy jest dla ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy. Chcemy być jak najlepsi. Chcemy, żeby nasi pracownicy zarabiali jak najwięcej oraz chcemy, żeby czuli się u nas dobrze. Żeby to było możliwe, trzeba dużo pracować. Nie ma nic za darmo" - czytamy w opisie firmy na jednym z portali ogłoszeniowych. Co myślicie o takich wymaganiach? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Jak wyglądają inne oferty pracy u Mentzena?

Specjalista/specjalistka ds. księgowości może liczyć w zależności od umowy na 7000-8500 zł brutto. Z kolei ekspert ds. księgowości, który zajmowałby się m.in. obsługą klientów biura w zakresie Ksiąg Handlowych oraz Księgi Przychodów i Rozchodów może zarabiać nawet 11 tys. brutto (również w zależności od umowy). Mniejszej pensji (5200-6000 zł brutto) może spodziewać się asystent/asystentka ds. księgowości. Kancelaria poszukuje też asystenta/asystentki ds. kadr i płac, której proponuje 5200-5500 zł brutto na umowie o zlecenie.