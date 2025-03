Serial "Dojrzewanie" Netfliksa jest prawdziwą sensacją ostatniego czasu. Produkcja zbiera wyjątkowo pozytywne recenzje i jest od dwóch tygodni numerem jeden na tej platformie. "Dojrzewanie" już okrzyknięto najlepszym serialem 2025 roku. Czteroodcinkowa produkcja Stephena Grahama opowiada historię 13-letniego Jamiego Millera (Owen Cooper), który zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania koleżanki ze swojej szkoły. Serial wzbudził także ogromne emocje w Annie Lewandowskiej, która swoimi przemyśleniami postanowiła podzielić się w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Anna Wendzikowska jest gotowa na miłość? "Moje standardy się podwyższyły"

Anna Lewandowska poruszona serialem "Dojrzewanie". "To nie jest łatwy serial"

Anna Lewandowska w swojej najnowszej publikacji na Instagramie napisała, że niedawno obejrzała serial "Dojrzewanie" Netfliksa i produkcja mocno nią wstrząsnęła. Trenerka przyznała, że jako mama dwóch córek ma bardzo wiele przemyśleń. "To jedna z takich produkcji, które nie dają spokoju, zmuszają do refleksji i zostawiają z ciężarem niewygodnych pytań. Historia 13-letniego chłopca, który dopuścił się niewyobrażalnej zbrodni, to nie tylko opowieść o jednym tragicznym wydarzeniu, ale o tym, jak internet i toksyczne treści mogą kształtować młode umysły" - czytamy we wpisie.

Trenerka podkreśliła w swojej publikacji, że najbardziej przeraża ją, jak łatwo zacierają się granice między niewinną ciekawością a destrukcyjnymi wpływami. Zaznaczyła, że historia 13-latka doskonale pokazuje, jak dzieci mogą łatwo wpaść w świat pełen przemocy i nienawiści, który nie jest dla nich zrozumiały. Dodała, że serial nie jest łatwy, ale zdecydowanie warto go obejrzeć. "Ku przestrodze. Ku refleksji. Ku większej świadomości tego, co dzieje się w głowach młodych ludzi, którzy dorastają w czasach nieograniczonego dostępu do wszystkiego. Mam wiele refleksji, przede wszystkim jako mama dwóch córek" - dodała.

Wpis Anny Lewandowskiej poruszył internautów. Mówią o ważnej roli dorosłych

Wpis Anny Lewandowskiej wywołał ogromne poruszenie wśród internautów, którzy podzieli się także swoimi przemyśleniami. "Niestety dzieci uczą się od dorosłych. Często za hejtem stoją dojrzali ludzie. Mnie negatywne komentarze na FB, często piszą osoby 70+. I to zaskakuje najbardziej, a raczej zasmuca", "Nawet dorosłym trudno czasem znieść presję i toksyczne treści w internecie, a co dopiero dzieci. To ważny temat, o którym trzeba mówić głośno", "Wszystko zaczyna się od nas, dorosłych. To my, swoim zachowaniem i wartościami, kształtujemy przyszłość naszych dzieci. W dzisiejszym świecie, pełnym hejtu i nienawiści, to od nas zależy, jak będą postrzegały relacje międzyludzkie i jak będą reagować na negatywne zjawiska w internecie" - czytamy. Zgadzacie się z tymi opiniami?