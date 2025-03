Katarzyna Bosacka od lat przypatruje się produktom spożywczym. Wielu może ją kojarzyć jako prowadzącą "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dziennikarka do dziś dzieli się przemyśleniami w kwestii żywienia w mediach społecznościowych. Tym razem zwróciła uwagę na pączka, którego nazwiskiem sygnuje Julia Żugaj. Bosacka podsumowała słodycz i nie gryzła się w język.

Katarzyna Bosacka załamana pączkiem Julii Żugaj. Zaapelowała do influencerki

Na profilu Bosackiej na Instagramie pojawił się filmik, w którym postanowiła rozprawić się z pączkiem Julii Żugaj. W znanym dyskoncie pojawił się bowiem donut sygnowany nazwiskiem influencerki. Jak twierdzi dziennikarka - nie ma powodów do zadowolenia. - Chcecie bajki? No to bajka. Nowego donuta wypuściła Julka Żugajka. Czego tam w tym donucie nie ma? 70 różnych składników w małym takim ciastku. Są tam emulgatory, zagęstniki, sztuczne aromaty, tłuszcze palmowe, różnego rodzaju nadzienia - wyliczała prezenterka. Zwróciła uwagę na to, że wystarczy kilka kęsów i wszystko trafi do naszego żołądka.

Następnie gwiazda zwróciła uwagę na grono odbiorców influencerki. - Najgorsze jest jednak to, że panią Julię obserwują przede wszystkim dzieciaki, a nasze dzieciaki tyją najszybciej w Europie. Więc chciałam tylko zaapelować, że twarz ma się tylko jedną. No i pani Julio, trzeba zastanowić się, co się adresuje i co się reklamuje dzieciakom. Nawet jeśli ta twarz jest po prostu słodka - podsumowała na nagraniu. W opisie również zaapelowała do influencerki. "Julia Żugaj, tworzysz treści dla dzieci, zarabiasz na tym duże pieniądze, czas dorosnąć i wziąć odpowiedzialność za swoje polecenia i kampanie reklamowe" - napisała Bosacka.

Katarzyna Bosacka uderza w pączka Julii Żugaj. Internauci jej wtórują

Pod Postem szybko pojawiła się masa komentarzy. Większość z nich popierała słowa Bosackiej i doceniała jej analizę. "Pączek z 70 składników? Trudno nawet to skomentować bez wulgaryzmów", "Brawo, brawo pani Kasiu!!! Dziękujemy za przekazywanie mądrych informacji", "Brawo. Jak zwykle w punkt", "Równie dobrze można zjeść trochę proszku do prania" - czytamy pod filmikiem dziennikarki.