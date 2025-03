Anna Wyszkoni już niedługo będzie świętować 30-lecie pracy artystycznej. Wokalistka jeszcze przed wielkim jubileuszem zorganizowała trasę koncertową "Wszystkiego najlepszego", która jest swego rodzaju przysmakiem tego wydarzenia. Na początku stycznia podekscytowana pisała o jej inauguracji za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Dziś rozpoczynam drugą część trasy Wszystkiego najlepszego. To mój ostatni koncertowy rok z dwójką z przodu (29). Za rok trzydziestolecie moich scenicznych pląsów, ale zanim zaczniemy dmuchać świeczki i wspominać, wpadnijcie na kilka wspaniałych koncertów 'z cegieł i łez', tylko z powodu mojej nadmiernej fantazji nazwanych 'wszystkiego najlepszego' (...)" - napisała na Instagramie. Niestety z powodu choroby Anna Wyszkoni musiała odwołać jeden z koncertów. Wiadomo, w jakim obecnie jest stanie.

Anna Wyszkoni musiała odwołać koncert. Wiadomo, jak się czuje

Anna Wyszkoni niedawno poinformowała, że z powodu złego stanu zdrowia nie będzie mogła pojawić się na koncercie w Toruniu. Wydarzenie zostało przełożone na kwiecień. Jak się okazało, piosenkarkę dopadła grypa. "Moi drodzy, niestety, dopadła mnie ostra grypa, dlatego z ogromnym żalem muszę przełożyć czwartkowy koncert w Toruniu. Nowy termin to 11.04.2025. Bardzo mi przykro, ale jak tylko wrócę do pełni sił, nadrobimy to w najlepszy możliwy sposób (...) Pamiętajcie, że wszystkie zakupione bilety będą ważne w kwietniu. Dbajcie o siebie i do zobaczenia wkrótce" - poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wieści o złym stanie zdrowia wokalistki bardzo zaniepokoiły jej fanów. Wyszkoni w najnowszej publikacji poinformowała, że czuje się już lepiej i powoli wraca do sił, ale choroba nie obchodziła się z nią łagodnie.

Z dzisiaj zdjęcia może nie będę wam prezentować, ale dziękuję za wszystkie miłe słowa i życzenia zdrowia. Czuję się zdecydowanie lepiej. Gorączka minęła i najgorsze mam już raczej za sobą. Szybka reakcja i wizyta u pani doktor pomogła mi sprawnie wyjść z poczucia, że zderzyłam się z tirem. Dbajcie o siebie

- wyznała na Instagramie.

Anna Wyszkoni boi się nawrotu choroby. W 2016 dowiedziała się, że choruje na raka

Anna Wyszkoni dziewięć lat temu mierzyła się z poważną diagnozą. w 2016 roku zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy - raka tarczycy. Wielokrotnie wspominała w wywiadach, że bardzo boi się nawrotu. Tym bardziej wszelkie doniesienia o jej stanie zdrowia są niepokojące dla fanów, więc odetchnęli z ulgą, kiedy dowiedzieli się, że Wyszkoni już czuje się lepiej. Wokalistka podkreśliła, że już nie może doczekać się spotkania z fanami. "Toruń! Nie mogę się doczekać naszego spotkania. Kocham to miejsce! Widzimy się 11 kwietnia" - napisała.