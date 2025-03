Andrzej Duda i Agata Duda mają za sobą dwa śluby - cywilny oraz kościelny. Pierwsza z ceremonii odbyła się 21 grudnia 1994 roku. Zakochani długo nie czekali ze ślubem kościelnym i na ślubnym kobiercu stanęli już - 18 lutego 1995 roku. Uroczystość, która miała miejsce w Kościele Sióstr Wizytek w Krakowie, była niezwykła. Małżonkowie zdecydowali się bowiem na nietypowe rozwiązania.

REKLAMA

Zobacz wideo Roger Salla zrobił szaloną rzecz przed ślubem. "Krejzol z niego"

Andrzej Duda do ołtarza poszedł z... mamą. Namówił go ksiądz

O zaskakujących szczegółach ślubu prezydenta po latach opowiedzieli jego rodzice w książce "Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk". "Ich ślub był niezwykłym przeżyciem dla nas i wielkim wydarzeniem. Sakrament błogosławił w kościele Wizytek ksiądz Mieczysław Maliński, który wcześniej był spowiednikiem Andrzeja i Agaty. To on zasugerował, żeby Agatę do ołtarza prowadził jej ojciec, a ja miałam prowadzić Andrzeja. Tak też się stało" - zdradziła Janina Milewska-Duda. Jako że dawniej takie decyzji były raczej rzadkością i nie praktykowano takich zwyczajów, to co działo się podczas ceremonii, musiało bardzo zaskoczyć zaproszonych gości.

Okazuje się jednak, że zmiana w "zasadzie" odprowadzania pary młodej do ołtarza nie była jedyną, na jaką pozwolili sobie Andrzej i Agata Dudowie. I w tej kwestii Milewska-Duda wypowiedziała się szerzej na łamach książki. "Dodatkowo w czasie mszy Agata i Andrzej sami przeczytali czytania mszalne. Oczywiście także "Pieśń nad pieśniami". A rok później w tym samym kościele ksiądz Maliński chrzcił Kingę" - dodała matka prezydenta.

Agata Duda pokazała zdjęcie ze ślubu z Andrzejem Dudą. Tak wyglądali 30 lat temu

18 lutego 2025 roku Andrzej i Agata Dudowie obchodzili 30. rocznicę ślubu. Z tej okazji pierwsza dama zdecydowała się opublikować archiwalny kadr z uroczystości. "Dziś celebrujemy 30. rocznicę ślubu, wspólnej drogi i miłości!" - napisała. Ślubny kadr z pewnością usatysfakcjonował internautów, którzy byli ciekawi, jak przed trzema dekadami wyglądała para prezydencka. Zobacz: Agata Duda pokazała nieznane zdjęcie ze ślubu. Prezydent skradł całą uwagę