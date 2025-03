Przejmujące słowa Pawła Kukiza. Jego były zespół w żałobie

Nie żyje Tomasz Moździerski syn basisty zespołu Piersi. O zmarłym 28-latku w przejmujących słowach napisał Paweł Kukiz, który był założycielem wspomnianej grupy. Muzyk zamieścił w mediach społecznościowych krótki, ale wymowny wpis.

Paweł Kukiz o zmarłym Tomaszu Moździerskim

Paweł Kukiz odszedł z grupy Piersi w 2013 roku, by zająć się polityką (w 2014 roku został radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a rok później bez powodzenia startował w wyborach prezydenckich). Wygląda jednak na to, że wie, co dzieje się u byłych kolegów z zespołu. Zareagował bowiem na tragedię, która wydarzyła się w rodzinie basisty zespołu Zbigniewa Moździerskiego. Chodzi o śmierć syna muzyka Tomasza Moździerskiego, który miał 28 lat i był parakajakarzem Opolskiego Towarzystwa Kajakowego. Pogrzeb sportowca odbył się 26.03.2025 w Bielicach koło Łambinowic. To właśnie tego dnia Paweł Kukiz w przejmujących słowach wspominał 28-latka.

Syn Zbyszka Moździerskiego, basisty Piersi, urodził się z bardzo poważną niepełnosprawnością. Nie poddawał się. Był największym twardzielem, jakiego znałem, a znałem od niemowlęcia... Dziś pogrzeb... Straszne...

- napisał polityk, udostępniając grafikę pożegnalną stworzoną przez Polski Związek Kajakowy. Warto nadmienić, że pod wpisem posła pojawiło się wiele komentarzy z kondolencjami dla rodziny i bliskich zmarłego. My również składamy najszczersze kondolencje.

Nie żyje Tomasz Moździerski. Tak go wspominają

Informacja o śmierci Tomasza Moździerskiego pojawiła się nie tylko na oficjalnej stronie internetowej i mediach społecznościowych Polskiego Związku Kajakowego oraz na Facebooku Pawła Kukiza. 28-letniego kajakarskiego wicemistrza świata (tytuł zdobył, kiedy miał 15 lat) pożegnano także m.in. na fanpage'u Paracanoe Team Poland. "Dziś o 15.00 pożegnanie Tomka Moździerskiego. Zapamiętamy go jako uśmiechniętego chłopaka z bujną fryzurą, którego nie dało się nie lubić. Przeglądając zdjęcia, nie możemy uwierzyć, że nie ma go już z nami" - czytamy. Wzruszające słowa pojawiły się także na facebookowym profilu Zbigniewa Moździerskiego. "Wraz z Beatką dziękujemy wszystkim za przybycie na pogrzeb Tomka. Dodaliście nam sił" - napisał.