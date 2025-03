Spice Girls do dziś jest uważany za jeden z najbardziej kultowych zespołów lat 90. W skład grupy wchodziły: Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm i Geri Halliwell. Zespół zasłynął takimi hitami jak "Wannabe", "Spice Up Your Life" i "Stop". Sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym świecie i rozpropagowując hasło "Girl Power".

Spice Girls ocenzurowane po 28 latach. Zaskakująca decyzja wytwórni

W 1997 roku Spice Girls wydały swoją drugą płytę "Spiceworld". Pierwszym singlem promującym album był wydany w październiku tego samego roku utwór "Spice Up Your Life". Piosenka, utrzymana w rytmach latynoskiego popu, została napisana przez członkinie grupy we współpracy z producentami Richardem Stannardem i Mattem Rowem. Utwór szybko stał się hitem i od czasu premiery regularnie gości w rozgłośniach radiowych. Niedawno w zagranicznych mediach pojawiła się jednak zaskakująca informacja. Jak podaje "The Sun", po 28 latach od premiery piosenka jest obecnie emitowana w brytyjskich stacjach radiowych w ocenzurowanej wersji. Powodem jest fragment tekstu, który został uznany za kontrowersyjny ze względu użycie określenia postrzeganego aktualnie za obraźliwe w stosunku do osób pochodzenia azjatyckiego. W nowej wersji odtwarzanej m.in. przez BBC Radio 2 pominięto słowo "Yellow" z frazy "Yellow man in Timbuktu. Colour for both me and you" ("Żółty człowiek w Timbuktu. Kolor dla mnie i dla ciebie"). Co ciekawe, dyskusje na temat wspomnianego fragmentu przeboju grupy pojawiały się w mediach od kilku lat. W 2019 roku rozważano jego zmianę na "Happy man in Timbuktu" podczas trasy koncertowej Spice Girls, jednak zespół ostatecznie zdecydował się na wykonywanie oryginalnej wersji. W rozmowie z "The Sun" przedstawiciel BBC Radio 2 podkreślił, że stacja nie jest odpowiedzialna za edycję utworu, ponieważ jego ocenzurowana wersja została dostarczona przez wytwórnię.

Spice Girls wrócą na scenę? Plotki o powrocie krążą od dawna

Od lat pojawiają się spekulacje na temat ponownego zjednoczenia Spice Girls. W kwietniu 2024 roku członkinie zespołu niespodziewanie wystąpiły podczas urodzin Victorii Beckham, kiedy to wykonały piosenkę "Stop". Niedawno w wywiadzie dla "The Jimmy & Nath Show" w australijskim radiu 2Day FM Melanie C zdradziła, że grupa myśli o odpowiednim uczczeniu zbliżającej się rocznicy wydania ich debiutanckiego singla. W przyszłym roku minie 30 lat od wydania "Wannabe". - Musimy zrobić coś specjalnego. Oczywiście nie mogę zdradzić zbyt wielu szczegółów, ale prowadzimy rozmowy. Może uda się zorganizować światową trasę koncertową! - zdradziła tajemniczo. Co ciekawe, Melanie C nie jest jedyną członkinią słynnej grupy, która wyjawiła plany powrotu zespołu. Melanie B również wspominała o jubileuszowych planach w rozmowie z Rebeccą Judd w Apple Music 1. - Musimy zrobić coś, co będzie godne tej rocznicy (...). Czujemy, że jeśli mamy coś przygotować, musimy zacząć planować już teraz, by wszystko dopiąć na ostatni guzik. Trzymajcie kciuki - wyjawiła artystka.