W mediach jest obecnie bardzo głośno o Aleksandrze Baronie. Muzyk rozstał się z Sandrą Kubicką. Chociaż przez dłuższy czas nie komentował tej sprawy, to ostatnio zamieścił w sieci wymowny wpis. Wymienił rzeczy, których się nauczył. "1. Dbaj o swoją rodzinę, to najważniejsze, co stworzysz w życiu. 2. Zawsze szanuj mamę swoich dzieci, nawet jeśli jest między wami niepokój. 3. Nigdy nie jest za późno, by stać się lepszą wersją siebie. 4. Prywatne sprawy rozwiązuj w prywatnej przestrzeni. 5. Milczenie jest złotem" - napisał. Mimo sporych zmian w życiu prywatnym Baron nie zwalnia tempa. Występuje jako trener w "The Voice Kids", gdzie zdobył się na szczere wyznanie o przeszłości.

"The Voice Kids". Aleksander Baron otworzył się w programie. "Malowałem domy"

W najnowszym odcinku "The Voice Kids", który zostanie wyemitowany 29 marca o godzinie 20, widzowie usłyszą ciekawą historię Barona. Muzyk opowie o swoim doświadczeniu zawodowym. Kiedyś pracował w zupełnie innej branży. - Jeździłem jakieś 15 lat temu do Oslo, jako polski nieprofesjonalny, profesjonalny robotnik od wszystkiego. Malowałem domy, różne rzeczy robiliśmy. Zbierałem na wzmacniacz do gitary. (...) My tam robiliśmy takie rzeczy, że jak to sobie przypominam, to jest dramat. Bo sam teraz robię remont domu – jakby mnie tak załatwili... Ja niestety w niewiedzy zostawiałem po sobie pamiątki. Na przykład pytają nas: Umiecie kłaść panele podłogowe? A my, że oczywiście – a kładliśmy klocki Lego wtedy jedynie - padnie z ust Barona. W nowym odcinku muzyk z rozbawieniem przywoła pewną historię.

Ułożyliśmy całą podłogę i słuchajcie, zabrakło nam pół metra w rogu. Bo tak jakoś docinaliśmy, że źle to sobie rozplanowaliśmy. I co robimy? Ściągamy całą podłogę i tak kombinowaliśmy, w tetrisa graliśmy tymi panelami, ale udało się! No wstyd był straszny. Nie chciałbym mieć takich fachowców

- usłyszą widzowie.

Joanna Krupa skomentowała rozstanie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Co za słowa

Rozstanie muzyka i modelki wzbudziło wielkie poruszenie w mediach. Głos w tej sprawie zabrała m.in. Joanna Krupa. Przyznała, że zasmuciła ją wiadomość o rozwodzie Kubickiej i Barona. - Było mi bardzo smutno. Myślę sobie: Co to jest?. Fajne dziewczyny nie mają szczęścia w związkach. Najbardziej mi serce pęka dla ich syna, bo wiem, jak z moją córeczką było. Jak ona bardzo by chciała, by tata z mamą byli razem. Wydawało się, że są fajną parą - powiedziała dla portalu Pomponik.