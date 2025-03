Mandaryna zaśpiewała na żywo. W komentarzach wrze!

Marta Wiśniewska znana jako Mandaryna była jedną z żon Michała Wiśniewskiego. Popularność zdobyła na początku lat 2000, kiedy u boku znanego wówczas jeszcze męża występowała w reality show "Jestem jaki jestem". W 2004 roku tancerka postanowiła rozpocząć karierę solową. Nagrała wówczas kilka letnich hitów, w tym cover utworu "Here I Go Again". Po medialnej wpadce zniknęła z muzycznej sceny. Mandaryna jednak reaktywowała karierę, a teraz zaprezentowała się przed szerszą publicznością.

Marta Wiśniewska w "You Can Dance - Po prostu tańcz" z hitem

- Dzień dobry, kochani, to jest jeden z najważniejszych występów w moim życiu. Znacie "Ev'ry Night"? Znacie?! To do góry! HABA! - krzyczała w 2005 roku ze sceny w Sopocie Mandaryna, po czym zaczęła śpiewać, fałszując przy tym niemiłosiernie. Widzowie festiwalu i zebrani pod sceną fani byli w szoku. Mandaryna wówczas nie tylko nie wygrała Bursztynowego Słowika, lecz także - jak się wydawało - pogrzebała muzyczną karierę.

W 2018 roku Mandaryna nieśmiało zaczęła wracać scenę. Głośniej jednak zrobiło się o niej dopiero niedawno, bo w 2024 roku, kiedy razem z córką Fabienne wystąpiła w szóstej edycji "Azja Express". Teraz z kolei Mandaryna zaprezentowała swój najnowszy singiel "Lecę". Premiera tegoż została zaplanowana w innym show TVN-u "You Can Dance - Po prostu tańcz". Celebrytka wystąpiła w odcinku wyemitowanym 26 marca. Podczas niego złapała za mikrofon i zrobiła prawdziwy show. Mandaryna wszak nie tylko śpiewała, lecz także razem z innymi tancerzami wykonała układ choreograficzny.

Widzowie oceniają najnowszy występ Mandaryny

Nagranie z występu Mandaryny trafiło na media społecznościowe programu "You Can Dance - Po prostu tańcz". Udostępniła je również na Instagramie sama zainteresowana. Pod materiałem wideo szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Okazuje się, że przeważająca większość internautów uznała show Mandaryny za udane. W komentarzach zawrzało, nie obyło się bez komplementów. "Wspaniała!", "Ikona muzyki dance powróciła. Spełniaj nadal swój mandarynkowy sen", "Polska scena potrzebowała Mandaryny, świetny występ! Wysoki poziom, wow!", "Cudowny powrót. Oby na szczyt list przebojów!", "Mandaryna w najlepszym wydaniu od lat!" - pisali.